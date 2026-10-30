Β' κατηγορία: Ξεκίνημα με δύο αγώνες

Με δύο αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Β' κατηγορίας. Στις 19:00, στο στάδιο «Κατωκοπιά - Επιστροφή - Γλαύκος Κληρίδης» θα γίνει η αναμέτρηση ανάμεσα στην 4η στη βαθμολογία Δόξα και τον 8ο Ηρακλή Γερολάκκου, ενώ την ίδια ώρα στο «Αμμόχωστος - Επιστροφή» θα αναμετρηθούν ο έκτος Ερμής με την ουραγό της βαθμολογίας Αναγέννηση Δερύνειας.

Από εκεί και πέρα, άλλα τέσσερα παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο, με ώρα έναρξης στις 14:30 και συγκεκριμένα τα εξής: AEΠ Πολεμιδιών - ΜΕΑΠ, ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ Ακρ., Εθνικός - Χαλκάνορας και Σπάρτακος - Αγία Νάπα, ενώ το Ακρίτας - Ένωση θα αρχίσει στις 16:00. Την Κυριακή η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με το παιχνίδι Διγενής Μόρφου - ΑΣΙΛ (14:30).

Η βαθμολογία: Ένωση 13, Εθνικός 12, ΠΑΕΕΚ 12, Δόξα 11, ΑΠΕΑ 11, Ερμής 9, ΑΣΙΛ 8, Ηρακλής Γερ. 5, Διγενής Μ. 5, Ακρίτας 5, Χαλκάνορας 5, Σπάρτακος 4, Αγία Νάπα 4, Αναγέννηση Δερ. 3, ΑΕΠ Πολεμιδιών 3, ΜΕΑΠ 1.