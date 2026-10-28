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Ο Εσκρίτσε τρέχει σε υψηλές ταχύτητες

ΓΗΠΕΔΟ

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Από τους σημαντικότερους για τον Απόλλωνα μέχρι στιγμής στη σεζόν

Την 3η του ασίστ μέτρησε ο Ντάνι Εσκρίτσε απέναντι στην Καρμιώτισσα και εκτυλίσεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές της πορείας του Απόλλωνα τη φετινή σεζόν, έχοντας σκοράρει και ένα γκολ.

Ο Ισπανός μέσος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 και μπορεί κατά την περσινή σεζόν να μην ήταν τόσο πολύ στις βασικές επιλογές, φέτος όμως αποτελεί ένα βασικό γρανάζι για τον Ερνάν Λοσάδα. Και οι εμφανίσεις του κινούνται σε υψηλά επίπεδα. 

Μέτρησε 557 λεπτά συμμετοχής, ξεκινώντας βασικός στα έξι από τα εφτά παιχνίδια πρωταθλήματος (ένα γκολ), ενώ κατέγραψε 356 λεπτά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με τις εμφανίσεις του, πάντως, χαροποιεί ιδιαίτερα τον προπονητή του αφού, εφόσον συνεχίσει να τρέχει σε υψηλές ταχύτητες και είναι ουσιαστικός, θα έχει κέρδος η ομάδα.

Συμπλήρωσε κάρτες (3) και θα εκτίσει την ποινή απέναντι στον Ολυμπιακό για να είναι διαθέσιμος με την Πάφο FC, όπως και ο Μαλεκκίδης.

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