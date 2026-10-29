Σχεδόν διψήφιος και αυτό αρέσει...

Η πεντάρα του Απόλλωνα επί της Καρμιώτισσας είχε πρωταγωνιστή τον Μπράντον Τόμας που πέτυχε χατ τρικ, όμως σε αυτό το ματς, βρήκε δίχτυα και ο Ζοέλ Ασόρο.

Έτσι έγινε ο 9ος παίκτης της κυανόλευκης ομάδας που βρίσκει δίχτυα στο πρωτάθλημα και σαφώς είναι ένας πλουραλισμός που φέρνει ικανοποίηση στον Ερνάν Λοσάδα ο οποίος βλέπει όλοι να συμβάλλουν στο σκοράρισμα και αυτό διαπιστώνεται από τα 19 γκολ ενεργητικό. Οι κυανόλευκοι σκοράρουν μέσο όρο 2,5 ανά παιχνίδι.

Οι Άλεν Όζμπολτ, Γκάρι Ροντρίγκες και Μπράντον Τόμας πανηγύρισαν από τέσσερις φορές ενώ πριν το Ασόρο, από μία φορά σκόραραν οι Ευάγγελος Ανδρέου, Γιώργος Μαλεκκίδης, Μπρούνο Γκασπάρ, Ντάνι Εσκρίτσε και Γκουστάβο Ασουνσάο. Και φυσικά, η τεχνική ηγεσία εύχεται να αυξηθούν και άλλο στην πορεία.

Ενόψει του Σαββατιάτικου αγώνα, τα βλέμματα στρέφονται στον Ροντρίγκες που αποχώρησε τραυματίας, με τις πιθανότητες να προλάβει, να είναι μοιρασμένες.