ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βλαδίμηρος Χαραλάμπους και Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η κυπριακή αποστολή αποτελείται από οκτώ αθλητές και αθλήτριες

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει ότι ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους, αθλητής του Τζούντο, και η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου, αθλήτρια της Κωπηλασίας, θα είναι οι σημαιοφόροι της κυπριακής αποστολής στην τελετή έναρξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Dakar 2026», οι οποίοι διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους ξεχωρίζει για την αγωνιστική του πορεία στο Τζούντο, με σημαντικότερη διάκριση την κατάκτηση της 9ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U18 το 2025. Την ίδια χρονιά κατέκτησε την τρίτη θέση στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών, Εφήβων και Νέων.

Η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου έχει σταθερή διεθνή παρουσία στην Κωπηλασία και ειδικότερα στο Beach Sprints. Το 2025 κατέλαβε τη 18η θέση στην παγκόσμια κατάταξη U19, ενώ το 2026 κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο μονό όσο και στο διπλό, σε διεθνείς διοργανώσεις LNC International Beach Sprints.

Η κυπριακή αποστολή αποτελείται από οκτώ αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε έξι αθλήματα. Συγκεκριμένα, στην Κολύμβηση θα συμμετάσχουν ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης και η Μαρία Κέρμανου, στην Κωπηλασία η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου, στην Ξιφασκία ο Άρης Καγιάς, στον Στίβο η Μαρίνα Χατζηκώστα και ο Ανδρέας Παντελή, στο Τάεκβοντο η Ιωάννα Κωνσταντίνου και στο Τζούντο ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους. Στην 4η συμμετοχή της στους αγώνες η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στα αθλήματα της Ξιφασκίας, του Τάεκβοντο και της Κωπηλασίας.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται κάθε επιτυχία σε όλα τα μέλη της κυπριακής αποστολής, με την πεποίθηση ότι θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο με ήθος, αγωνιστικότητα και υπερηφάνεια.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την ALLWYN (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners), καθώς και την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Gold Partner), για τη διαχρονική συνεργασία και την πολύτιμη στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Φρόντισε ο ΜακΙντάιρ

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαρωτικές νίκες με «πεντάρες» για Παρί Σεν Ζερμέν και Νις

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Mε Καρέτσα η Ντόρτμουντ κόντρα στη Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Κόντρα... στην τελευταία του ήττα!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μακριά από μπανανόφλουδες

ΑΕΚ

|

Category image

Αινιγματικός ο Γαρπόζης – «Δεν υπάρχει λόγος να τα ξέρει ο έξω κόσμος»

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Δράμα ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Αναντολού Εφές

EUROLEAGUE

|

Category image

«Με μία λέξη, αδικία…»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Γκολ, δοκάρι και δυο αποφάσεις για πέναλτι που άλλαξαν!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αρχή με νίκη της ΑΕΛ επί του Διγενή

Κύπρος

|

Category image

Τεσσάρα... κορυφής η Δόξα, διπλό της Αναγέννησης στο ματς των δύο κόκκινων!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Εγώ σεφτέ, εσύ περιμένεις…

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ομόνοια: Μέσα οι δυο, έξω ο ένας!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο Χριστοδούλου έδωσε δύο πέναλτι σε 45’, τα έσβησε το VAR!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Δύσκολο να δεχτούμε την ήττα από την ΑΕΚ» - Τι είπε για το κίνητρο με ΑΕΛ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη