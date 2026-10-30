Βλαδίμηρος Χαραλάμπους και Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026»

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ενημερώνει ότι ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους, αθλητής του Τζούντο, και η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου, αθλήτρια της Κωπηλασίας, θα είναι οι σημαιοφόροι της κυπριακής αποστολής στην τελετή έναρξης των 4ων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Dakar 2026», οι οποίοι διεξάγονται στο Ντακάρ της Σενεγάλης από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2026.

Ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους ξεχωρίζει για την αγωνιστική του πορεία στο Τζούντο, με σημαντικότερη διάκριση την κατάκτηση της 9ης θέσης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U18 το 2025. Την ίδια χρονιά κατέκτησε την τρίτη θέση στα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών, Εφήβων και Νέων.

Η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου έχει σταθερή διεθνή παρουσία στην Κωπηλασία και ειδικότερα στο Beach Sprints. Το 2025 κατέλαβε τη 18η θέση στην παγκόσμια κατάταξη U19, ενώ το 2026 κατέκτησε την πρώτη θέση τόσο στο μονό όσο και στο διπλό, σε διεθνείς διοργανώσεις LNC International Beach Sprints.

Η κυπριακή αποστολή αποτελείται από οκτώ αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας σε έξι αθλήματα. Συγκεκριμένα, στην Κολύμβηση θα συμμετάσχουν ο Άντριου Μάρκους Λαγούτης και η Μαρία Κέρμανου, στην Κωπηλασία η Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου, στην Ξιφασκία ο Άρης Καγιάς, στον Στίβο η Μαρίνα Χατζηκώστα και ο Ανδρέας Παντελή, στο Τάεκβοντο η Ιωάννα Κωνσταντίνου και στο Τζούντο ο Βλαδίμηρος Χαραλάμπους. Στην 4η συμμετοχή της στους αγώνες η Κύπρος θα εκπροσωπηθεί για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στα αθλήματα της Ξιφασκίας, του Τάεκβοντο και της Κωπηλασίας.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται κάθε επιτυχία σε όλα τα μέλη της κυπριακής αποστολής, με την πεποίθηση ότι θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο με ήθος, αγωνιστικότητα και υπερηφάνεια.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή ευχαριστεί θερμά την ALLWYN (Diamond Partner), τις EUROBANK και LOGICOM (Platinum Partners), καθώς και την ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ (Gold Partner), για τη διαχρονική συνεργασία και την πολύτιμη στήριξη τους στην υλοποίηση της αποστολής.