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Ρονάλντο από άλλο πλανήτη: Χατ-τρικ και μία ανάσα από τα 1.000 γκολ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε χατ-τρικ στη νίκη της Αλ Νασρ με 5-2 επί της Αλ Κολούντ, έφτασε τα 985 γκολ στην καριέρα του και πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των 1.000!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να γράφει ιστορία, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να πετυχαίνει χατ-τρικ στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Κολούντ και να φτάνει τα 985 γκολ στην καριέρα του!

Ο 41χρονος επιθετικός ανέλαβε δράση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ομάδα του χρειάστηκε να βρει λύσεις για να ξεφύγει στο σκορ. Στο 66ο λεπτό, ο Ρονάλντο έδωσε ξανά προβάδισμα στην Αλ Νασρ, αξιοποιώντας την ασίστ του Ζοάο Φέλιξ για το 3-2.

Επτά λεπτά αργότερα, οι δύο Πορτογάλοι συνεργάστηκαν ξανά, με τον Φέλιξ να δημιουργεί και τον CR7 να σκοράρει για το 4-2. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 81', όταν ο Σαντιό Μανέ έδωσε την ασίστ και ο Ρονάλντο διαμόρφωσε το 5-2 (το ματς έληξε, τελικά, 5-3), ολοκληρώνοντας το χατ-τρικ του.

Η βραδιά, μάλιστα, είχε και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία για τον Ζοάο Φέλιξ, ο οποίος μοίρασε τέσσερις ασίστ στην αναμέτρηση, συμμετέχοντας καθοριστικά στην επιθετική παραγωγή της ομάδας του.

Το παιχνίδι είχε έντονο ρυθμό από το ξεκίνημά του. Η Αλ Κολούντ προηγήθηκε στο 16' με τον Ζουλιέν Ντομινγκέζ, όμως η Αλ Νασρ ισοφάρισε στο 24' με τον Άντζελο Γκαμπριέλ, έπειτα από εξαιρετική πάσα του Φέλιξ. Στο 38', ο Σαντιό Μανέ ολοκλήρωσε νέα συνεργασία με τον Πορτογάλο για το 2-1, αλλά οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αλ Νασρ ανέβασε την απόδοσή της και ο Ρονάλντο πήρε την κατάσταση στα χέρια του, οδηγώντας την ομάδα του σε μια ευρεία νίκη.

Με τα τρία τέρματα που σημείωσε, ο Πορτογάλος έφτασε τα 985 γκολ στην καριέρα του και συνεχίζει την πορεία προς το ιστορικό ορόσημο των 1.000. Κάθε νέα εμφάνισή του προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια καριέρα που εξακολουθεί να παράγει αριθμούς και επιδόσεις σπάνιες για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

 

 

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