Έντσο Φερνάντες: «Παραμένει αγκάθι μέσα μου η κόκκινη στον τελικό»

Με «7» βαθμολόγησε την απόδοσή του στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο ο Έντσο Φερνάντες, που τόνισε ότι ένιωσε σωματική εξάντληση κατά τη διάρκεια του τουρνουά, ενώ αναφέρθηκε και στην κόκκινη που δέχτηκε στον τελικό κόντρα στην Ισπανία.

«Πώς θα βαθμολογούσα την παρουσία μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο; Με ένα ''7''. Στο πρώτο παιχνίδι ένιωθα καλά, στο δεύτερο λίγο-πολύ το ίδιο, αλλά μέχρι το τρίτο πλέον δεν αισθανόμουν καλά. Δεν ήμουν καλά από ποδοσφαιρικής άποψης. Σωματικά, ήμουν εντάξει, καθώς είχα αγωνιστεί σε πάρα πολλά παιχνίδια στην Premier League, κάθε τρεις ημέρες. Ωστόσο, όσο προχωρούσε η διοργάνωση, άρχισα να νιώθω και σωματική εξάντληση.

Είμαι ευγνώμων που έζησα αυτές τις στιγμές. Θα μείνουν στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Προφανώς, υπάρχει στενοχώρια επειδή δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε ξανά τον τίτλο, αλλά εκτιμώ όλη την προσπάθεια που κατέβαλε αυτή η ομάδα για να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Κατηγορώ τον εαυτό μου για την κόκκινη κάρτα; Φυσικά και ναι. Κανένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να αποβληθεί, πόσω μάλλον σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με πλήγωσε πάρα πολύ. Με τον καιρό, έμαθα να το αποδέχομαι ως μέρος του ποδοσφαίρου. Όμως, ναι, εκείνη η κόκκινη κάρτα παραμένει ένα αγκάθι μέσα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έντσο Φερνάντες.

sport-fm.gr