Θρίλερ με happy end για τους Χοκς - Έκαναν… σεφτέ οι Πέλικανς

Με τρεις αγώνες συνεχίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής η δράση στο NBA. Η αναμέτρηση των Χοκς με τους Καβαλίερς στην Ατλάντα ήταν θρίλερ, με τους γηπεδούχους να επικρατούν 114-111.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Οκόνγκου με 29 πόντους και 12 ριμπάουντ, αλλά και κρίσιμο καλάθι στο τέλος, για το 112-109 υπέρ των γηπεδούχων. Ο Αλεξάντερ-Γουόκερ με 25 πόντους και ο Γουίγκινς με 20 (συν 7 ριμπάουντ) ξεχώρισαν επίσης. Για τους ηττημένους ο Χάρντερ είχε 24 πόντους, ενώ ο Μίτσελ είχε 22.

Παρθενική νίκη (1-4) για τους Πέλικανς με το 123-120 επί των Κινγκς, που έχουν πλέον 0-5. Από 22 πόντους σημείωσαν Φιρς και Γουίλιαμς, ενώ συνολικά επτά παίκτες τους ήταν διψήφιοι, με τον Μέρφι να έχει 19 πόντους και τον Τζόουνς 16.

Ο Άκαφ Τζούνιορ είχε 34 πόντους για τους ηττημένους, αλλά και 14 ασίστ! Από 24 είχαν Χάντερ και Ακίουα. Οι Γκρίζλις πέρασαν με 124-103 από την έδρα των Μπλέιζερς. Κορυφαίος ήταν ο Μπούζερ με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και άλλες τόσες ασίστ, κάνοντας τριπλ νταμπλ. Ο Στιούαρτ είχε 18 πόντους σε 16 λεπτά, ενώ ο Κάουαρντ πέτυχε 17. Από την πλευρά των ηττημένων, ο Αβντίγια είχε 24 πόντους και 9 ριμπάουντ συν 7 ασίστ.

sport-fm.gr