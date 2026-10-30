«Οι τοποθετήσεις της ΑΕΛ δεν είναι ακριβείς - Γι' αυτό προχωρήσαμε σε έφεση»

Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα που προέκυψε σχετικά με τις ποινές της Δικαστικής Επιτροπής, οι οποίες ανακοινώθηκαν την Δευτέρα (26/10) και προκάλεσαν την αντίδραση της ΑΕΛ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, παραχώρησε δηλώσεις (Super Sport 104.0) και μεταξύ άλλων σχολίασε τις αντιδράσεις.

Τα σχετικά αποσπάσματα: «Δυστυχώς πρέπει να αναφερθώ γενικότερα στο θέμα της δικαστικής γιατί ακούσαμε και κάποιες τοποθετήσεις από πλευράς ΑΕΛ που δεν είναι ακριβείς. Μπορώ, όμως, να αντιληφθώ, τις συνεχόμενες αναφορές της ΑΕΛ στο όνομα του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να πω ότι άκουσα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, ότι γνώριζε πότε θα ήταν η δικαστική επιτροπή. Εμείς άμεσα προβήκαμε σε απολογία. Από εκεί και πέρα σε σχέση με την Έφεση, ναι θα προχωρήσουμε γιατί το κατηγορητήριο αναφέρεται σε είσοδο των φιλάθλων μας. Ειδικά αυτή η παραπομπή, σε ένα γήπεδο όπως το Παφιακό που μπήκαν στο γήπεδο δύο φιλάθλων μας για να διπλώσουν ένα πανό που αναφερόταν σε έναν οπαδό μας που πέθανε από τον καρκίνο. Δεν μπορώ να γνωρίζω πότε θα συνεδριάσει το Εφετείο».