ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Παρασκευής (30/10)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Cytavision 1

19:00 Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός

Cytavision 2

19:00 Ερμής - Αναγέννηση Δερ.

Cytavision 4

19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Διγενής Μόρφου

Cytavision 5

15:00 Τένις: ATP 500 - Basel

Cytavision 6

22:00 Βιγιαρεάλ - Εσπανιόλ

Cytavision 7

22:15 Κάσα Πία - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

14:30 Τένις: ATP 500 - Vienna

Novasports 2

21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας

Novasports 3

21:30 Μπάσκετ: Έλβερσμπεργκ - Μάιντς

Novasports 4

19:30 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός

Novasports 5

18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια

Novasports 6

20:00 Μπάσκετ: Zαλγκίρις Κάουνας - Παρτίζαν

Novasportsextra1

19:30 Κότμπους - Μπόχουμ

Novasports Start

21:00 Μπάσκετ: Bιλερμπάν - Μπασκόνια

Novasports Prime

21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Αρμάνι

Cablenet Sports 2

22:05 Λιλ - Λανς

Cablenet Sports 3

20:00 Χάβρη – Παρί

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σε έστησαν σε μία... γωνιά» - Το 1-5 της Νέας Σαλαμίνας

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τι είπε ο Ρονάλντο μετά το χατ τρικ που τον φέρνει μία ανάσα από τα 1000 γκολ

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Δυσαρεστημένος ο Τορναρίτης με Ολυμπιακό και... Νουρή – Δεν προσκλήθηκε στη γιορτή για τα 95χρονα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Αντσελότι μίλησε για τους Εντρικ και Εστεβάο

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Αλλαγή ώρας στο Άρης - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βλαδίμηρος Χαραλάμπους και Ευγενία Μαρία Πολυκάρπου οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων «Dakar 2026»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αγώνα δρόμου για να προλάβει το Klassiker ο Καρέτσας

Bundesliga

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές αποδόσεις για το Καρμιώτισσα – Ολυμπιακός Λευκωσίας

Δελτία Τύπου

|

Category image

Έντσο Φερνάντες: «Παραμένει αγκάθι μέσα μου η κόκκινη στον τελικό»

World Cup 2026

|

Category image

«Οι τοποθετήσεις της ΑΕΛ δεν είναι ακριβείς - Γι' αυτό προχωρήσαμε σε έφεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Απόλλων: «Μηδενική ανοχή στον ρατσισμό – Προστατέψτε την ομάδα μας»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

O ενθουσιασμός που... χρειαζόταν

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Θρίλερ με happy end για τους Χοκς - Έκαναν… σεφτέ οι Πέλικανς

NBA

|

Category image

Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο: Κόντρα στους Ιταλούς για το 2Χ2

EUROLEAGUE

|

Category image

Εφές-Παναθηναϊκός: Απόβαση στην Κωνσταντινούπολη για να παραμείνει μόνος στην κορυφή!

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη