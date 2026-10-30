Πλούσια η τηλεοπτική ατζέντα της Παρασκευής (30/10)
ΓΗΠΕΔΟ
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Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Cytavision 1
19:00 Καρμιώτισσα - Ολυμπιακός
Cytavision 2
19:00 Ερμής - Αναγέννηση Δερ.
Cytavision 4
19:00 Μπάσκετ: ΑΕΛ - Διγενής Μόρφου
Cytavision 5
15:00 Τένις: ATP 500 - Basel
Cytavision 6
22:00 Βιγιαρεάλ - Εσπανιόλ
Cytavision 7
22:15 Κάσα Πία - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
14:30 Τένις: ATP 500 - Vienna
Novasports 2
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Μπεσίκτας
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Έλβερσμπεργκ - Μάιντς
Novasports 4
19:30 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός
Novasports 5
18:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:30 Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Βαλένθια
Novasports 6
20:00 Μπάσκετ: Zαλγκίρις Κάουνας - Παρτίζαν
Novasportsextra1
19:30 Κότμπους - Μπόχουμ
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ: Bιλερμπάν - Μπασκόνια
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Αρμάνι
Cablenet Sports 2
22:05 Λιλ - Λανς
Cablenet Sports 3
20:00 Χάβρη – Παρί