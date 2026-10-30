Αγώνα δρόμου για να προλάβει το Klassiker ο Καρέτσας

Η Ντόρτμουντ έχει μπροστά της το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με την Μπάγερν Μονάχου (31/11, 19:30) για την 8η αγωνιστική της Bundesliga και μέχρι την τελευταία στιγμή ο Νίκο Κόβατς θα περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έβγαλε μέρος της προπόνησης την Πέμπτη (29/10) και σήμερα (30/10) θα δοκιμάσει να προπονηθεί σε φουλ ρυθμούς με την υπόλοιπη ομάδα, με τον Νίκο Κόβατς να στέκεται στην κατάσταση του Καρέτσα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ντέρμπι:

«Όσον αφορά τον Κώστα, σήμερα (σ.σ. χτες) συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης μαζί με την ομάδα. Η ένταση δεν ήταν ιδιαίτερα υψηλή. Εφόσον δεν προκύψει κάτι αρνητικό μετά τη σημερινή προπόνηση, το πλάνο είναι να προπονηθεί αύριο κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια θα αποφασίσουμε κατά πόσο είναι έτοιμος να ταξιδέψει μαζί μας στο Μόναχο ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Ντόρτμουντ.

sport-fm.gr