Βάση για συνεχόμενες επιτυχίες

Έχοντας βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα, μένοντας αήττητος με δύο νίκες, αμφότερες με 3-1 (εντός με Ανόρθωση και εκτός με Krasava ENY), και τρεις ισοπαλίες (2-2 με Άρη και ΑΠΟΕΛ και 0-0 με Ομόνοια), επόμενος στόχος για τον Απόλλωνα είναι να διατηρήσει το αήττητό του κολλώντας δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία, αντιμετωπίζοντας το Σάββατο, εντός έδρας, τη Νέα Σαλαμίνα (19:00).

Είναι το ένα από τα τρία ματς που έχει το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα να δώσει εντός Οκτωβρίου, καθώς θα ακολουθήσει η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρμιώτισσα (25/10, 17:00) και το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάφο FC (31/10, 17:00).

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