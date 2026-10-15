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«Τρύπωσε» στην καλύτερη 5άδα των σκόρερ της Championship ο Μαυροπάνος

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ντίνος Μαυροπάνος έφτασε τα πέντε γκολ στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας και αυτή τη στιγμή είναι ο 4ος κορυφαίος σκόρερ στο πρωτάθλημα και μοναδικός αμυντικός στην 20άδα.

Εντυπωσιάζει ο Ντίνος Μαυροπάνος στο Championship της Αγγλίας έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με αριθμούς που μοιάζουν περισσότερο με ενός επιθετικού παρά κεντρικού αμυντικού.

Ο Έλληνας στόπερ μετά το τελευταίο του τέρμα απέναντι στη Λίνκολν έφτασε τα 5 συνολικά γκολ σε 9 ματς τη φετινή σεζόν, και έτσι ανέβηκε στην 4η θέση στην λίστα των σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας.

Άξιο αναφοράς είναι ότι μπροστά του βρίσκονται μόλις τρεις επιθετικοί. Ο λόγος για τον Γουίλ Λάνκσιρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Μίντλεσμπρο και μετρά 8 γκολ σε 10 συμμετοχές, τον Κάιλ Λάριν της Σαουθάμπτον με 7 γκολ σε 10 συμμετοχές αλλά και τον συμπαίκτη του και αρχηγό της Γουέστ Χαμ, Τζάροντ Μπόουεν που έχει καταφέρει να σκοράρει 6 φορές σε 10 συμμετοχές.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της παρουσίας του στη λίστα είναι η «αντισυμβατική» του θέση, καθώς μάλιστα είναι ο μόνος αμυντικός στην κορυφαία 20άδα, καταφέρνοντας να «τρυπώσει» ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της επίθεσης.

gazzetta.gr

 

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