«Τρύπωσε» στην καλύτερη 5άδα των σκόρερ της Championship ο Μαυροπάνος

Εντυπωσιάζει ο Ντίνος Μαυροπάνος στο Championship της Αγγλίας έχοντας ξεκινήσει τη σεζόν με αριθμούς που μοιάζουν περισσότερο με ενός επιθετικού παρά κεντρικού αμυντικού.

Ο Έλληνας στόπερ μετά το τελευταίο του τέρμα απέναντι στη Λίνκολν έφτασε τα 5 συνολικά γκολ σε 9 ματς τη φετινή σεζόν, και έτσι ανέβηκε στην 4η θέση στην λίστα των σκόρερ στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας.

Άξιο αναφοράς είναι ότι μπροστά του βρίσκονται μόλις τρεις επιθετικοί. Ο λόγος για τον Γουίλ Λάνκσιρ, ο οποίος αγωνίζεται στη Μίντλεσμπρο και μετρά 8 γκολ σε 10 συμμετοχές, τον Κάιλ Λάριν της Σαουθάμπτον με 7 γκολ σε 10 συμμετοχές αλλά και τον συμπαίκτη του και αρχηγό της Γουέστ Χαμ, Τζάροντ Μπόουεν που έχει καταφέρει να σκοράρει 6 φορές σε 10 συμμετοχές.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της παρουσίας του στη λίστα είναι η «αντισυμβατική» του θέση, καθώς μάλιστα είναι ο μόνος αμυντικός στην κορυφαία 20άδα, καταφέρνοντας να «τρυπώσει» ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της επίθεσης.

gazzetta.gr