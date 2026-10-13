Ροντρίγκες: Σαν το παλιό καλό κρασί

Ονειρικό ξεκίνημα κάνει ο Γκάρι Ροντρίγκες με τη φανέλα του Απόλλωνα στη φετινή σεζόν! Σε αυτούς τους πρώτους πέντε αγώνες της Cyprus League by Stoiximan, ο 35χρονος εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι όχι μόνο δείχνει… ερωτευμένος με τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά εξελίσσεται και ως μετρ των ασίστ για τους συμπαίκτες του!

Ενδεικτικό είναι ότι ο Ροντρίγκες σκόραρε μέχρι τώρα τέσσερα γκολ και έδωσε άλλες τόσες ασίστ. Με λίγα λόγια, είχε συμμετοχή στα οκτώ από τα δέκα γκολ που σημείωσε μέχρι τώρα η ομάδα της Λεμεσού.

Η σύγκριση με τα στατιστικά που τον συνόδευαν την προηγούμενη σεζόν είναι αναπόφευκτη. Ο Ροντρίγκες σε σύνολο 31 συμμετοχών στο περσινό πρωτάθλημα είχε σκοράρει έξι γκολ και έδωσε πέντε ασίστ.

Σε μια χρονιά που οι υπόλοιποι εξτρέμ και επιθετικοί των κυανολεύκων προσπαθούν να βρουν τα «πατήματά» τους, ο Ροντρίγκες οδηγεί εκ του ασφαλούς τον Απόλλωνα στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Η ποιότητα, η εμπειρία, η οξυδέρκεια και η αποτελεσματικότητά του στο ένας εναντίον ενός, είναι στοιχεία που κάνουν τη διαφορά και βοηθούν αφάνταστα την ομάδα σε αυτές τις πρώτες πέντε αγωνιστικές. Η δε αφοσίωση και διάθεση που δείχνει στους αγώνες είναι στοιχεία που, επίσης, αξίζουν αναφοράς.

Όλοι στις τάξεις των κυανολεύκων ευελπιστούν ο Ροντρίγκες να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς, καθώς είναι ποδοσφαιριστής που αποτελεί βαρόμετρο για την ομάδα.