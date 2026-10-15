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Για την επιτυχία... φροντίζουν οι φορ

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

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Όταν οι φορ βλέπουν δίκτυα, η ομάδα κερδίζει…

Στις δύo τελευταίες αγωνιστικές, η ΑΕΚ πέτυχε ισάριθμες νίκες σε βάρος της Ομόνοιας 29ης Μαΐου (εκτός) και της Ομόνοιας Αρ. (εντός), σκοράροντας συνολικά τρία γκολ, όλα από τα σέντερ φορ της. Δύο τέρματα σημείωσε ο Νίκολας Αντερέγκεν, ο οποίος επιτέλους επανέρχεται δριμύτερος, ενώ ένα γκολ πέτυχε ο Ριάντ Μπάγιτς.

Η ΑΕΚ έχει απόλυτη ανάγκη το εύκολο γκολ από τους δύο στράικερ, προκειμένου να υλοποιήσει τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει στις φετινές εγχώριες διοργανώσεις. Και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, φαίνεται πως παίρνει ουσιαστικές βοήθειες στον τομέα του σκοραρίσματος τόσο από τον 32χρονο Βόσνιο, όσο και από τον 27χρονο Αργεντινό, οι οποίοι σημείωσαν από δύο γκολ στις πρώτες πέντε αγωνιστικές.

Και τα τέσσερα τέρματα ήταν άκρως καθοριστικά. Το τελευταίο γκολ του Αντερέγκεν (με μια σεντερφορίσια κίνηση κι εκτέλεση), χάρισε το τρίποντο στην ΑΕΚ στην εκπνοή του δραματικού αγώνα με την Ομόνοια Αρ. (1-0), ενώ ο Μπάγιτς σκόραρε προς το τέλος της συνάντησης με την Ομόνοια 29Μ, ένα γκολ που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα της Λάρνακας ν’ αποδράσει με σπουδαίο διπλό από την Περιστερώνα (1-2). Στο ίδιο παιχνίδι, ο Αντερέγκεν είχε ανοίξει το σκορ. Ο Μπάγιτς ήταν και ο παίκτης που σιγούρεψε το διπλό της ΑΕΚ σε βάρος της Ν. Σαλαμίνας τη 2η αγωνιστική, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου (1-4).

Με τη συμπλήρωση των πρώτων πέντε αγωνιστικών, η ΑΕΚ πέτυχε συνολικά 10 γκολ, τα οκτώ απ’ αυτά με μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές, αφού από δύο γκολ σημείωσαν και οι Ιβάνοβιτς και Τσακόν. Εν’ όψει Άρη, παραμένουν αμφίβολοι οι Αμίν, Όλιβαν και Τσακόν.

 

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΚ

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