Με δύο αλλαγές η ενδεκάδα της Ομόνοιας στο «Stadion Celje»

Με στόχο τη δεύτερη της νίκη σε ισάριθμα ματς στο Europa League η Ομόνοια φιλοξενείται στη Σλοβενία από την Τσέλιε.

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του προπονητή των πρασίνων Χένινγκ Μπεργκ στο αρχικό του σχήμα, με τον Νορβηγό να προχωρεί σε δύο αλλαγές σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Καρμιώτισσα. Συγκεκριμένα οι Φαμπιάνο και Μάριτς πήραν τις θέσεις των Καμίνσκι και Μπράουερς αντίστοιχα.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σάτκα, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ, Εβάντρο, Ντιονί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Καμίνσκι, Μιχαήλ, Κακουλλής, Τανάσε, Μπράουερς, Μαγιαμπέλα, Σίμιτς, Νεγκό, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Κουνούνης