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«Ο Ολυμπιακός είναι ομάδα Champions League, από τα φαβορί για τον τελικό του Europa League»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς σε δηλώσεις του ανέφερε τη στενή σχέση του με τον Ολυμπιακό και την πορεία που πιστεύει ότι θα έχουν οι ερυθρόλευκοι στο Europa League.

Η στενή σύνδεση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς με τον Ολυμπιακό και η πίστη του στις ευρωπαϊκές δυνατότητες των ερυθρόλευκων αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις που έκανε με αφορμή το επικείμενο ματς της Γιουβέντους με τη Θέλτα (15/10, 22:00).

Ο παλαίμαχος επιθετικός αναλύοντας τα φαβορί του Europa League, έκανε μια τολμηρή πρόβλεψη «βλέποντας» τον Ολυμπιακό να έρχεται αντιμέτωπος στον τελικό της διοργάνωσης, με την επίσης αγαπημένη του ομάδα, Γιουβέντους, για την κατάκτηση του τροπαίου. «Ένας από τους διεκδικητές είναι η Γιουβέντους, μαζί με τη Μίλαν, την Μπενφίκα και τον Ολυμπιακό. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι ανήκουν στο Champions League. Βλέπω τελικό ανάμεσα στη Γιουβέντους και τον Ολυμπιακό», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος μιλώντας για τα χρόνια που έζησε στην Ελλάδα, ανέφερε την στενή σχέση που διατηρεί μέχρι και σήμερα με τους ερυθρόλευκους, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Ολυμπιακό ως το «σπίτι» του: «Στον Πειραιά πέρασα μια ολόκληρη ζωή και εκεί άφησα την καρδιά μου. Μετά από δέκα χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, ο Ολυμπιακός θα είναι για πάντα το σπίτι μου. Τώρα περιμένω μια νέα, συναρπαστική πρόκληση. Ίσως επιστρέψω στην Ιταλία».

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςΔΙΕΘΝΗSuper League

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