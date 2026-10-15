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H FIFA αλλάζει τον κανονισμό που οδήγησε στο σκάνδαλο Μπαλογκάν

ΓΗΠΕΔΟ

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Η FIFA πρόκειται να τροποποιήσει τους κανόνες της, για να αποτρέψει την επανάληψη της αμφιλεγόμενης άρσης της τιμωρίας που επιβλήθηκε στον Φόλαριν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ.

Την Πέμπτη (15/10), ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, θα προεδρεύσει της πρώτης συνόδου κορυφής του 37μελούς συμβουλίου της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας από τότε που αποκαλύφθηκε (και απορρίφθηκε) το σχέδιο του για την πώληση των δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στην κορυφή των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η πρόταση τροποποίησης των κανόνων της, ώστε να απαγορεύονται οι αναστολές αυτόματων αποκλεισμών ενός αγώνα στο μέλλον.

Η ίδεα για την τροποποίηση του εν λόγω κανονισμού προέρχεται από την απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής της FIFA να αναστείλει την ποινή που επιβλήθηκε στον Φολαρίν Μπαλογκάν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και προκάλεσε δημόσια κατακραυγή, με πολλούς να μιλούν ακόμη και για πολιτική παρέμβαση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραδέχτηκε δημόσια ότι είχε ζητήσει προσωπικά από τον Ινφαντίνο να επανεξετάσει την απαγόρευση.

Ωστόσο, μια αλλαγή από μόνη της στον κανονισμό της FIFA είναι απίθανο να ικανοποιήσει όσους εξακολουθούν να αναζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το πώς αναστάλθηκε η απαγόρευση του Αμερικανού επιθετικού, συμπεριλαμβανομένης της προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και αντιπροέδρου της FIFA, Ντέμπι Χιούιτ, η οποία έγραψε στον Ινφαντίνο τον περασμένο μήνα, ζητώντας την δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με το σκάνδαλο «Μπαλογκάν».

Επιπλέον, σήμερα, τόσο η Χιούιτ, όσο και άλλα μέλη του συμβουλίου αναμένεται να πιέσουν τον πρόεδρο της FIFA να αποκαλύψει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλέον εγκαταλελειμμένη πρόταση της FIFA Forward Enterprise (FFE), η οποία επιδίωκε να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις σε μια εταιρεία που θα διαχειριζόταν τα εμπορικά συμφέροντα του Παγκοσμίου Κυπέλλου και άλλων διοργανώσεων της Ομοσπονδίας.

Η αντιπαράθεση για αυτά τα ζητήματα έρχεται πριν από την προθεσμία της 18ης Νοεμβρίου για τους υποψηφίους που θέλουν να συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές της FIFA, οι οποίες θα διεξαχθούν τέσσερις μήνες αργότερα στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗWorld Cup 2026

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