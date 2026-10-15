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Μέσα ο Γκόλτσον - «Μία μεγάλη νίκη της ανθρώπινης θέλησης»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για την κατάταση της υγείας του Κόνορ Γκόλτσον

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει ότι ο Κόνορ Γκόλντσον εξασφάλισε το δελτίο υγείας του, κατόπιν έγκρισης του Ιατροσυμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, και τίθεται πλέον στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοικτής καρδιάς τον περασμένο Ιούλιο, διένυσε τους τελευταίους μήνες μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο αποκατάστασης, με μοναδικό στόχο την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Με αξιοθαύμαστη δύναμη ψυχής, υπομονή, επιμονή και αποφασιστικότητα, κατάφερε να ξεπεράσει μια σημαντική προσωπική δοκιμασία και να επανέλθει σταδιακά στις προπονήσεις της ομάδας μας, στις οποίες συμμετέχει τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επιστροφή του Κόνορ αποτελεί, πάνω απ’ όλα, μια μεγάλη νίκη της ανθρώπινης θέλησης. Μια ξεχωριστή στιγμή για τον ίδιο, την οικογένειά του και ολόκληρη την οικογένεια του Απόλλωνα.

Ο επαγγελματισμός, η ψυχική δύναμη και η προσήλωση που επέδειξε σε όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης διαδρομής αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και έχουν κερδίσει τον απόλυτο σεβασμό όλων μας.

Ο Κόνορ Γκόλντσον θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της ομάδας μας για τον αγώνα απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα στη Λεμεσό, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η οικογένεια του Απόλλωνα συγχαίρει θερμά τον Κόνορ για την τεράστια προσπάθεια, την υπομονή και την ακλόνητη θέλησή του και του εύχεται, πάνω απ’ όλα, υγεία και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του πορείας.

 

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