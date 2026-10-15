ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγραψε ιστορία στο Champions League ο Δουβίκας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Τάσος Δουβίκας έγραψε τη δική του ιστορία στο Champions League, καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει στα δύο πρώτα του ματς στη διοργάνωση.

Η Κόμο δεν τα κατάφερε χθες (14/10) στο Ρότερνταμ απέναντι στη Φέγενορντ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, καθώς γνώρισε την ήττα με 3-2 και παρέμεινε στους 3 βαθμούς, χάρη στη νίκη που πέτυχε κόντρα στη Λειψία στην πρεμιέρα της.

Ο Τάσος Δουβίκας δεν ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση, ωστόσο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 61ο πρώτο λεπτό, με την παρουσία του να είναι άκρως επιδραστική, καθώς στις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου βρήκε δίχτυα και μείωσε για την ομάδα του, γράφοντας το τελικό 3-2.

Ο Έλληνας επιθετικός, ο οποίος είχε πετύχει γκολ και στο πρώτο ματς του ιταλικού συλλόγου, απέδειξε για ακόμη μία φορά την καλή εκκίνηση που έχει καταγράψει τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα τα δύο αυτά τέρματα του 27χρόνου διεθνή στα αστέρια έγραψαν ιστορία, καθώς, σύμφωνα με την Opta, έγινε ο πρώτος Έλληνας παίκτης που σκοράρει σε καθένα από τα δύο πρώτα παιχνίδια της καριέρας του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ευρωπαικες ΔιοργανωσειςΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Λύγισε στο 89' ο ΟΦΗ από τη Ρεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μεγάλη «ερυθρόλευκη» βραδιά στη Μασαλία

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Αταλάντα - Πάφος FC: Ήταν αδύνατο, φάνηκε από το 1'

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Αδελφή Ρονάλντο: «Είναι πιο πιθανό να μην επιστρέψει στην εθνική Πορτογαλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πάνω απ' όλους η Σίτι: Ο Πεπ επέστρεψε δίχως τυμπανοκρουσίες στο Etihad

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Conference League: Τεσσάρα η Τράμπζονσπορ του Σαλάχ, κάζο για Ερυθρό και Άγιαξ

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Europa League: Μοίρασαν τεσσάρες Μίλαν και Λεβερκούζεν

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Και τώρα το... δεύτερο στοίχημα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Οι φίλοι της Πάφος FC στο Μπέργκαμο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα βρήκε με Κέιν για νέο συμβόλαιο η Μπάγερν

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Το πράσινο πάρτι στο «Stadion Celje» μετά τη λήξη!

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Μπεργκ: «Το να βάλεις τρία γκολ εκτός και να κυριαρχήσεις τόσο...!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

13άρα ο ΑΠΟΕΛ, πεντάρα η ΑΕΚ και... νερά στο Αραράτ - ΑΕΛ

Φούτσαλ

|

Category image

«Υποκινούμενη από Αλαφούζο και Παναθηναϊκό» - Πώς σχολίασαν στον Ολυμπιακό τη δίωξη της ΔΕΑΒ

Super League

|

Category image

Με το δεξί ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Conference League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Διαβαστε ακομη