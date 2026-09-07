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Κέρδισε, «ηρέμησε» και γεμίζει την κατάλληλη στιγμή

ΓΗΠΕΔΟ

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Η εικόνα του ντέρμπι και η συνέχεια για το σύνολο του Λοσάδα

Κέρδισε και γεμίζει την κατάλληλη στιγμή ο Απόλλωνας. 

Η ομάδα της Λεμεσού επικράτησε 3-1 της Ανόρθωσης και πήρε το πρώτο της τρίποντο για τη σεζόν 2026-27, αφήνοντας πίσω την ισοπαλία με τον Άρη. Ο Ερνάν Λοσάδα έχει καταγράψει πολλά θετικά στο μπλοκάκι του, παρά το γεγονός πως παρουσιάστηκε συγκρατημένος στις τοποθετήσεις του και έστειλε μήνυμα... βελτίωσης. 

Αφ' ενός ο Απόλλωνας δεν πανικοβλήθηκε μετά την ισοφάριση των φιλοξενουμένων. Αφετέρου, στην πρώτη φάση του δευτέρου μέρους, μπήκε ξανά σε θέση οδηγού και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα του, χωρίς να δώσει δικαιώματα. Η ομάδα της Λεμεσού δεν έχει πιάσει ταβάνι κι αυτό ειπώθηκε από τον προπονητή. Ο Αργεντινός ήταν αισιόδοξος πως ο Απόλλωνας μπορεί να παίξει καλύτερα και να ξεπεράσει τα δύο επόμενα εμπόδια, που είναι ψηλότερα. Ο λόγος για την Ομόνοια και τον ΑΠΟΕΛ. 

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο λοιπόν, αδειάζει το απουσιολόγιο του του Λοσάδα. Επιστρέφουν από τιμωρία οι Τομάς και Βέισμπεκ, ενώ ο Κβίντα κατέγραψε 90λεπτο και δηλώνει παρών για τη συνέχεια. Οι Μπράουν, Λιούμπιτς και Αντρέου μπαίνει στα πιτς. Οι επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης τους κι αν θα προλάβουν το παιχνίδι πριν τη διακοπή. 

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