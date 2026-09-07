Άνοιξε ξανά ο φάκελος για τη βία στα γήπεδα, σοκάρει ο τραυματισμός της 10χρονης – Τι ζητά η Αστυνομία

Στον αφρό της επικαιρότητας βρίσκεται η βία στα γήπεδα, μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν και μετά τον αγώνα ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, από τα οποία προέκυψε τραυματισμός Αστυνομικού και 10χρονου κοριτσιού.

Ο Πρόεδρος του Αστυνομικού Κλάδου της Συντεχνίας «ΙΣΟΤΗΤΑ», Νίκος Λοϊζίδης, βρέθηκε φιλοξενούμενος στην τηλεοπτική εκπομπή «Ενημέρωση τώρα» και επισήμανε ξανά τα κενά και όσα εκκρεμούν τα τελευταία δύο χρόνια.

Συγκεκριμένα, μίλησε ξανά για τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, τα οποία δεν είναι υψηλής ευκρίνειας, ενώ επισήμανε ξανά πως δεν έγιναν οι τροποποιήσεις του νόμου για άλκοτεστ, νάρκοτεστ και θωράκισης των Αστυνομικών για τις ναυτικές φωτοβολίδες.

Ο Λοϊζίδης ανέφερε παράλληλα πως η τροποποίηση του νόμου που θα δίνει το δικαίωμα στην Αστυνομία για απαγόρευση μετακίνησης ή όχι στις ίδιες τις Αρχές, βρίσκεται επίσης σε εκκρεμότητα.

«Το μωρό το δέκα χρονών, από όσο μαθαίνουμε, έβγαλε τις μπαταρίες από τον τηλεβόα και τις έριξε, (σ.σ. ο δράστης), ευτυχώς που ταυτοποιήθηκε από το κλειστό κύκλωμα. Αν σας περιγράψω το πώς τραυματίστηκε ο συνάδελφός μου… το μόνο που θα πω, ήταν κανιβαλισμός…».

Για την επίθεση στον Αστυνομικό, μίλησε για «κανιβαλισμό» καθώς την τελευταία στιγμή οι συναδέλφοι του πρόλαβαν και τον απομάκρυναν από τον όχλο.