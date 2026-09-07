Το «τώρα» του Μαέστρο είναι πιο επιτακτικό από ποτέ

Το γεγονός πως η τύχη δεν χαμογέλασε στην Ανόρθωση, όταν πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος, ήταν γνωστό από τον... Ιούλιο. Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει να αντιμετωπίσει πρόγραμμα-βουνό, καθώς άρχισε με ΑΕΛ, συνέχισε με Απόλλωνα ενώ ακολουθούν ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα και Πάφος! Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως οι επόμενοι τρεις αγώνες ίσως να χαρακτηρίζονται ως... τελικοί καθώς το μηδέν από τους έξι βαθμούς που διεκδικούσε, σήμαναν ήδη συναγερμό.

Η Ανόρθωση δεν μπορεί να επαναπαυτεί με την βελτίωση. Είνα σαφώς επιθυμητή, όμως δεν καθορίζει το παραμικρό. Έτσι, ο Ελ Μαέστρο φρόντισε να στείλει εκ νέου το μήνυμα. «Πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε, τώρα!», ήταν η σχετική του αναφορά που προκάλεσε -θετική στον κόσμο- εντύπωση. Στην ομάδα της Αμμοχώστου αντιλαμβάνονται πως θέλουν να αρχίσουν να μαζεύουν βαθμούς πριν βρεθούν στη... μέγγενη.

Απ' εκεί και πέρα, η εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται με ενδιαφέρον, ως προς τις αποφάσεις που αφορούν στη διαιτησία. Η διοίκηση είναι φανερά ενοχλημένη, εστιάζει σε τρεις φάσεις και ίσως προκύψει αντίδραση. Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο κόσμος, ο οποίος κατέγραψε δύο sold out, ετοιμάζεται για βροντερό παρών ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και δεν παρουσιάζεται ευχαριστημένος με τις αποφάσεις των ρεφ.