ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «τώρα» του Μαέστρο είναι πιο επιτακτικό από ποτέ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Το μηδέν δεν αφήνει κανέναν ικανοποιημένο στο στρατόπεδο της Ανόρθωσης

Το γεγονός πως η τύχη δεν χαμογέλασε στην Ανόρθωση, όταν πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος, ήταν γνωστό από τον... Ιούλιο. Η ομάδα της Αμμοχώστου έχει να αντιμετωπίσει πρόγραμμα-βουνό, καθώς άρχισε με ΑΕΛ, συνέχισε με Απόλλωνα ενώ ακολουθούν ΑΠΟΕΛ, Νέα Σαλαμίνα και Πάφος! Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως οι επόμενοι τρεις αγώνες ίσως να χαρακτηρίζονται ως... τελικοί καθώς το μηδέν από τους έξι βαθμούς που διεκδικούσε, σήμαναν ήδη συναγερμό. 

Η Ανόρθωση δεν μπορεί να επαναπαυτεί με την βελτίωση. Είνα σαφώς επιθυμητή, όμως δεν καθορίζει το παραμικρό. Έτσι, ο Ελ Μαέστρο φρόντισε να στείλει εκ νέου το μήνυμα. «Πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε, τώρα!», ήταν η σχετική του αναφορά που προκάλεσε -θετική στον κόσμο- εντύπωση. Στην ομάδα της Αμμοχώστου αντιλαμβάνονται πως θέλουν να αρχίσουν να μαζεύουν βαθμούς πριν βρεθούν στη... μέγγενη. 

Απ' εκεί και πέρα, η εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται με ενδιαφέρον, ως προς τις αποφάσεις που αφορούν στη διαιτησία. Η διοίκηση είναι φανερά ενοχλημένη, εστιάζει σε τρεις φάσεις και ίσως προκύψει αντίδραση. Παράλληλα, στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο κόσμος, ο οποίος κατέγραψε δύο sold out, ετοιμάζεται για βροντερό παρών ενόψει του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ και δεν παρουσιάζεται ευχαριστημένος με τις αποφάσεις των ρεφ. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΝΟΡΘΩΣΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα-Έσοδα ρεκόρ 2025-26 και προϋπολογισμός ρεκόρ 2026-27

La Liga

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιβλητική Ομόνοια, παλικάρι ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ένα παιχνίδι με πολλές πληροφορίες για μας, δείξαμε χαρακτήρα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ήδη έξι ο Ντιονί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ μας, συμπεριφερθήκαμε επαγγελματικά μετά την κόκκινη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα της Ομόνοιας στο «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με «καυτό» Ντιονί, η Ομόνοια σκόρπισε τον Άρη και έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Αν ήμασταν αποτελεσματικοί θα σκοράραμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Δίκαιο αποτέλεσμα, θέλει σωστή διαχείριση»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

BINTEO: Οι χαμένες ευκαιρίες που κράτησαν το 0-0 στο Πάφος FC-Oλυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Ολυμπιακός, μπλόκαρε την Πάφο σπίτι της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Κοντά σε συμφωνία για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα ο Πιερό»

ΑΕΛ

|

Category image

Όχι γκολ, γκολ και τελικά ξανά... όχι γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην 5η θέση η Καρολίνα Πελενδρίτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Κοτζάελι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μουζακίτης: «Γι’ αυτό ήρθα στη Χαλ – Ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη