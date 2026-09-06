Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»
ΓΗΠΕΔΟ
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Aπάντηση με σκληρά λόγια
Η διαμάχη μεταξύ της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα... καλά κρατεί, όσον αφορά στη διαιτησία. Η ομάδα της Λεμεσού μέσω ανακοίνωσης, απαντά στην αντίστοιχη της Αμμοχώστου με σκληρά λόγια.
Αναλυτικά:
Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!
Η εποχή του AI έχει δυστυχώς παρασύρει αρκετό κόσμο σε παιδαριώδη λάθη!
Ο Απόλλωνας από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται με την ADIDAS στις επίσημες εμφανίσεις μας και με το ιστορικό μας έμβλημα στο στήθος - το «στρογγυλό»!
Κάποιοι θαυμαστές του ΑΙ μας έχουν επιστρέψει με το έτσι θέλω στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο!
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο Απόλλωνας Λεμεσού διαθέτει εδώ και χρόνια τα καλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υποπίπτει σε μεγάλα και παιδαριώδη λάθη!
ΜΟΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ