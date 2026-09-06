Απάντησε στην Ανόρθωση ο Απόλλωνας με... αιχμές για ΑΙ: «Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!»

Η διαμάχη μεταξύ της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα... καλά κρατεί, όσον αφορά στη διαιτησία. Η ομάδα της Λεμεσού μέσω ανακοίνωσης, απαντά στην αντίστοιχη της Αμμοχώστου με σκληρά λόγια.

Αναλυτικά:

Γελάει και το παρδαλό κατσίκι!

Η εποχή του AI έχει δυστυχώς παρασύρει αρκετό κόσμο σε παιδαριώδη λάθη!

Ο Απόλλωνας από την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο αγωνίζεται με την ADIDAS στις επίσημες εμφανίσεις μας και με το ιστορικό μας έμβλημα στο στήθος - το «στρογγυλό»!

Κάποιοι θαυμαστές του ΑΙ μας έχουν επιστρέψει με το έτσι θέλω στην προηγούμενη αγωνιστική περίοδο!

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο Απόλλωνας Λεμεσού διαθέτει εδώ και χρόνια τα καλύτερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να υποπίπτει σε μεγάλα και παιδαριώδη λάθη!

ΜΟΝΟ ΑΠΟΛΛΩΝ