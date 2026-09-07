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Το πρώτο μήνυμα του Γουόκαπ ως… Άραβας: «Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να σας συναντήσω από κοντά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μέσω των social media της Dubai BC, ο Τόμας Γουόκαπ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης της ομάδας, δηλώνοντας ενθουσιασμένος για το νέο αυτό βήμα στην καριέρα του.

Μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, ο Τόμας Γουόκαπ είναι και επίσημα παίκτης της Dubai BC, με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να τα βρίσκει σε όλα με τον Ολυμπιακό και να κάνει δικό της τον έμπειρο πλέι μέικερ.

Μετά από μία γεμάτη πενταετία στον Ολυμπιακό, ο Γουόκαπ αποχώρησε από τον Πειραιά και πλέον ξεκινά μία ολοκαίνουργια περιπέτεια στην καριέρα του, με νέους στόχους, υψηλές απαιτήσεις και σημαντικές προκλήσεις σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Ο 35χρονος πλέον παίκτης της Dubai BC έστειλε το πρώτο του μήνυμα στον κόσμο της ομάδας, δηλώνοντας ανυπόμονος και ενθουσιασμένος.

Αναλυτικά, το πρώτο μήνυμα του Τόμας Γουόκαπ:«Γεια σας, οικογένεια της Dubai BC. Είμαι ο Τόμας Γουόκαπ. Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στην ομάδα. Ανυπομονώ να συναντήσω τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, αλλά κυρίως εσάς, τους φιλάθλους. Θα είναι μία όμορφη διαδρομή παρέα. Τα λέμε σύντομα».

Πηγή: sport-fm.gr

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