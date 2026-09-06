Υπερόπλο ο Όζμπολτ στα χέρια του Λοσάδα

Ο Απόλλων πανηγυρίζει από το βράδι του Σαββάτου (05/09) την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα.

Καθοριστικό ρόλο στο 3-1 επί της Ανόρθωσης έπαιξε ο Άλεν Όζμπολτ ο οποίος σκόραρε δύο γκολ, που έκλεισαν και το σκορ. Φυσικά έβαλε καλά το... λιθαράκι του και ο Γκάρι Ροντρίγκες, με ένα γκολ και ένα κερδισμένο πέναλτι.

Ο Ερνάν Λοσάδα έχει κάθε δικαίωμα να χαμογελά μιας και ο Σλοβένος δείχνει από το καλημέρα των αγωνιστικών υποχρεώσεων πως είναι ο επιθετικός που κάνει τη διαφορά.

Δεν είναι μόνο τα γκολ του, μετρώντας ακόμη δύο στην Ευρώπη αλλά και οι κινήσεις του στο ματς. Ανοίγει χώρους και δίνει... χώρο στους συμπαίκτες του, με τον Αργεντίνο προπονητή να ελπίζει πως στη συνέχεια θα είναι ακόμη πιο αποτελεσματικός.

Έχει πάντως ένα υπερόπλο στα χέρια του και το γνωρίζει καλά...