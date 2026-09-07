ΒΙΝΤΕΟ: Ανάρτηση όλο νόημα από τον ΑΠΟΕΛ

Κανένας εφησυχασμός στον ΑΠΟΕΛ μετά την ευρεία νίκη επί της ΑΕΛ (6-0). Η ομάδα της πρωτεύουσας μέσω ανάρτησης στέλνει μήνυμα ενόψει της συνέχειας, η οποία αναμένεται πως θα είναι ακόμη πιο απαιτητική.

«Η ικανοποίηση και η ευφορία μιας καλής εμφάνισης κρατά μέχρι την επόμενη προπόνηση. Απο αύριο ξεκινά μόνο δουλειά για τον επόμενο αγώνα. Η επιτυχία από την αποτυχία στο ποδόσφαιρο δεν είναι πολύ μακρυά», τονίζει.