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Βάργκα: «Όλοι οι επιθετικοί της ΑΕΚ είμαστε σε φόρμα - Το χαμένο πέναλτι με ΟΦΗ μου έδωσε κίνητρο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Στη συνολική παραγωγικότητα της ΑΕΚ και όχι μόνο στη δική του στάθηκε ο Μπαρνάμπας Βάργκα ενόψει ΛΑΣΚ. Τι είπε για το πέναλτι στον τελικό του Σούπερ Καπ.

Ανυπόμονος για την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο Champions League και αισιόδοξος ότι θα είναι νικηφόρα εμφανίστηκε ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη ΛΑΣΚ ο Ούγγρος παραδέχθηκε ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά στάθηκε στη συνολική παραγωγικότητα της ομάδας στην επίθεση.

Ανέφερε συγκεκριμένα:

Για την καταπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται: «Είμαι σε μία πολύ καλή φόρμα εγώ, αλλά και ολόκληρη η ομάδα. Όλοι οι επιθετικοί της ομάδας είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το χαμένο πέναλτι με τον ΟΦΗ μου έδωσε έξτρα κίνητρο και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό ματς».

Για τις απαιτήσεις από το αυριανό ματς: «Είμαστε πάρα πολύ ανυπόμονοι και χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το πόσο καλά γνωρίζει την Λίντσερ: «Φυσικά έπαιζα πολλά χρόνια στην Αυστρία, θέλω να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό».

 

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