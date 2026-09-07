ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εμπαμπέ: «Νιώθω ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που θα κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο Κιλιάν Εμπαμπέ πριν την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League, όπου η Ρεάλ θα κοντραριστεί με την Ίντερ, ανέφερε ότι νιώθει φέτος πως θα μπορούσε να κατακτήσει την πρώτη του Χρυσή Μπάλα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από την ήττα στην 4η αγωνιστική της La Liga από την Μπέτις με 1-0, στρέφει την προσοχή της στο UEFA Champions League, καθώς αύριο (07/09, 22:00) φιλοξενεί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου την Ίντερ για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Έτσι, ο Κιλιάν Εμπαμπέ πριν τον αγώνα προχώρησε σε δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι νιώθει φέτος πως θα μπορούσε να κατακτήσει την πρώτη του Χρυσή Μπάλα, διότι έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αφού αυτό το καλοκαίρι ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι σε γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε, πως το μέρος του Γάλλου σταρ έχει πάρει και ο προπονητής του στην βασίλισσα, Ζοζέ Μουρίνιο, o οποίος υποστήριξε ότι ο Εμπαμπέ αξίζει το πιο σημαντικό ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του επιθετικού της Ρεάλ:

«Νιώθω ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που θα κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα. Έγραψα ιστορία αυτό το καλοκαίρι στην πιο σημαντική διοργάνωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο». 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα-Έσοδα ρεκόρ 2025-26 και προϋπολογισμός ρεκόρ 2026-27

La Liga

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιβλητική Ομόνοια, παλικάρι ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ένα παιχνίδι με πολλές πληροφορίες για μας, δείξαμε χαρακτήρα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ήδη έξι ο Ντιονί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ μας, συμπεριφερθήκαμε επαγγελματικά μετά την κόκκινη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα της Ομόνοιας στο «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με «καυτό» Ντιονί, η Ομόνοια σκόρπισε τον Άρη και έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Αν ήμασταν αποτελεσματικοί θα σκοράραμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Δίκαιο αποτέλεσμα, θέλει σωστή διαχείριση»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

BINTEO: Οι χαμένες ευκαιρίες που κράτησαν το 0-0 στο Πάφος FC-Oλυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Ολυμπιακός, μπλόκαρε την Πάφο σπίτι της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Κοντά σε συμφωνία για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα ο Πιερό»

ΑΕΛ

|

Category image

Όχι γκολ, γκολ και τελικά ξανά... όχι γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην 5η θέση η Καρολίνα Πελενδρίτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Κοτζάελι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μουζακίτης: «Γι’ αυτό ήρθα στη Χαλ – Ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη