Εμπαμπέ: «Νιώθω ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που θα κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από την ήττα στην 4η αγωνιστική της La Liga από την Μπέτις με 1-0, στρέφει την προσοχή της στο UEFA Champions League, καθώς αύριο (07/09, 22:00) φιλοξενεί στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου την Ίντερ για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Έτσι, ο Κιλιάν Εμπαμπέ πριν τον αγώνα προχώρησε σε δηλώσεις, λέγοντας μάλιστα ότι νιώθει φέτος πως θα μπορούσε να κατακτήσει την πρώτη του Χρυσή Μπάλα, διότι έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, αφού αυτό το καλοκαίρι ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι σε γκολ και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζουμε, πως το μέρος του Γάλλου σταρ έχει πάρει και ο προπονητής του στην βασίλισσα, Ζοζέ Μουρίνιο, o οποίος υποστήριξε ότι ο Εμπαμπέ αξίζει το πιο σημαντικό ατομικό βραβείο του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του επιθετικού της Ρεάλ:

«Νιώθω ότι φέτος μπορεί να είναι η χρονιά που θα κερδίσω τη Χρυσή Μπάλα. Έγραψα ιστορία αυτό το καλοκαίρι στην πιο σημαντική διοργάνωση, το Παγκόσμιο Κύπελλο».