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EuroLeague: Προς ακύρωση το Super Cup

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Code 3 σημαίνει «καλό είναι να μην ταξιδέψετε στα Εμιράτα, γιατί υπάρχει κίνδυνος»

Το προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, Super Cup της EuroLeague, με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ντουμπάι οδεύει προς αναβολή, κάτι το οποίο ενδέχεται να ανακοινωθεί ακόμη και τις επόμενες 48 ώρες.

Υπάρχει έντονη ανησυχία στις τρεις ευρωπαϊκές ομάδες, καθώς η Αμερικανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε ως Code 3 το ταξίδι στα Εμιράτα, κάτι που σήμανε συναγερμό στους Αμερικανούς παίκτες Ολυμπιακού, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ Μαδρίτης.

Το Code 3 σημαίνει «καλό είναι να μην ταξιδέψετε στα Εμιράτα, γιατί υπάρχει κίνδυνος». Το Code 4 σημαίνει απαγορεύεται να ταξιδέψετε.

Όλα δείχνουν λοιπόν, ότι η EuroLeague θα αποφασίσει την ακύρωση του πρώτου EuroLeague Super Cup στην ιστορία.

Θυμίζουμε το πρόγραμμα της διοργάνωσης

18/9

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε (17:00)

Ντουμπάι – Ρεάλ Μαδρίτης (20:00)

19/9

Τελικός (20:00)

Μικρός Τελικός (17:00)

sport24.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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