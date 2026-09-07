Υπέστη κάταγμα κλείδας ο Κονφέ, μπαίνει άμεσα χειρουργείο!

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για τον Κονφέ στη Νέα Σαλαμίνα, καθώς ο τραυματισμός που αποκόμισε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ αποδείχθηκε σοβαρός κι έτσι θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Αναλυτικά: «Η ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει ότι ο ποδοσφαιριστής της ομάδας μας, Aloïs Confais, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση με την ΑΕΚ Λάρνακας, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες κατέδειξαν κάταγμα κλείδας.

Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος.

Το διάστημα απουσίας του από την αγωνιστική δράση θα αξιολογηθεί μετά την ολοκλήρωση της χειρουργικής επέμβασης.

Η μεγάλη οικογένεια της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ εύχεται στον Aloïs περαστικά, καλή επιτυχία στην επέμβαση και ταχεία επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους».