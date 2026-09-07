Ήρθε το φιρμάνι από την UEFA για την επενδυτική πρόταση του ΑΠΟΕΛ!

Μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι!

Συγκρατημένα... θετικές είναι οι ενδείξεις από την UEFA, σχετικά με την πρόταση ίδρυσης νέας εταιρείας του ΑΠΟΕΛ! Η υφιστάμενη εταιρεία, το σωματείο και ο επενδυτής Σάββας Λιασή, κατέθεσαν προσύμφωνο στην ΚΟΠ η οποία με τη σειρά της το απέστειλε την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για έγκριση.

Η απάντηση ήρθε προ 24ώρων και έτσι η μπάλα βρίσκεται πλέον στην Κυπριακή Ομοσπονδία, η οποία θα προχωρήσει τις διαδικασίες, αφού προηγηθεί συνάντηση των εμπλεκομένων (προς τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας λόγω της απουσίας του Χάρη Λοϊζίδη).

Υπενθυμίζουμε πως χρονικός ορίζοντας είναι ο Μάιος του 2027, όπου θα οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες και ο ΑΠΟΕΛ θα περάσει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα, κάτω από το επενδυτικό πακέτο του Σάββα Λιασή και των συνεργατών του.