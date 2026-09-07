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Ήρθε το φιρμάνι από την UEFA για την επενδυτική πρόταση του ΑΠΟΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η απάντηση ήρθε προ 24ώρων

Μπαίνει το νερό στ’ αυλάκι!

Συγκρατημένα... θετικές είναι οι ενδείξεις από την UEFA, σχετικά με την πρόταση ίδρυσης νέας εταιρείας του ΑΠΟΕΛ! Η υφιστάμενη εταιρεία, το σωματείο και ο επενδυτής Σάββας Λιασή, κατέθεσαν προσύμφωνο στην ΚΟΠ η οποία με τη σειρά της το απέστειλε την ευρωπαϊκή ομοσπονδία για έγκριση.

Η απάντηση ήρθε προ 24ώρων και έτσι η μπάλα βρίσκεται πλέον στην Κυπριακή Ομοσπονδία, η οποία θα προχωρήσει τις διαδικασίες, αφού προηγηθεί συνάντηση των εμπλεκομένων (προς τα μέσα της τρέχουσας εβδομάδας λόγω της απουσίας του Χάρη Λοϊζίδη). 

Υπενθυμίζουμε πως χρονικός ορίζοντας είναι ο Μάιος του 2027, όπου θα οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες και ο ΑΠΟΕΛ θα περάσει ουσιαστικά στην επόμενη μέρα, κάτω από το επενδυτικό πακέτο του Σάββα Λιασή και των συνεργατών του.

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