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Στην Ντουμπάι BC ο Γουόκαπ και επίσημα

ΓΗΠΕΔΟ

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Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

Στην Ντουμπάι BC θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόμας Γουόκαπ.

Τελικά προτού οι δύο πλευρές λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, βρέθηκε εξωδικαστική λύση, με την ομάδα των Εμιράτων να συμφωνεί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εξαγορά του συμβολαίου του.

Πληροφορίες αναφέρουν πως οι ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν 2,6 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση.

Υπενθυμίζεται πως ο Τεξανός γκαρντ έχοντας μεγάλη πρόταση στα χέρια του από τους Άραβες απείχε από την προετοιμασία του Ολυμπιακού κάνοντας σχετική καταγγελία συμβολαίου.

Η ανακοίνωση:

Ο Τόμας Γουόκαπ θα συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai Basketball μετά από συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ευχαριστούμε τον Τόμας για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του.

Στα 5 χρόνια που αγωνίστηκε για τον Ολυμπιακό, κατακτήσαμε 12 τίτλους, φτάσαμε σε 5 συνεχόμενα Final Four και στην κορυφή της Ευρώπης τον περασμένο Μάιο. Ηταν ένα κοινό ταξίδι γεμάτο επιτυχίες, με σπουδαίες στιγμές αλλά και προκλήσεις. Ελπίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι να μείνει για πάντα στις καρδιές και το μυαλό όλων.

Η συμφωνία με την Dubai Basketball αντιπροσωπεύει επίσης την αρχή μιας στενότερης σχέσης μεταξύ των δύο συλλόγων, η οποία βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρινή δέσμευση της Dubai Basketball στις θεμελιώδεις αξίες της EuroLeague.

sport-fm.gr

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ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑEUROLEAGUE

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