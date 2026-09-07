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Εθνική: Η συνάντηση Γκαγκάτση με Κωνσταντέλια που δεν έγινε ποτέ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Μάκης Γκαγκάτσης είχε προγραμματίσει συνάντηση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια για να συζητήσουν για την απόφαση που έχει πάρει ο 23χρονος άσος για την Εθνική, προτού υποστεί τον σοβαρό τραυματισμό.

Μετράει αντίστροφα η Εθνική για την έναρξη των υποχρεώσεών της στο Nations League.

Η διορία που υπήρχε για την κλήση των λεγεωνάριων (όπου πιθανότατα δεν θα υπάρξει έκπληξη)ενόψει των αναμετρήσεων με Σερβία (24/9, εκτός), Γερμανία (27/9, εκτός), Ολλανδία (1/10, εντός) και Γερμανία (4/10, εντός) εξέπνευσε την Κυριακή..

Όπως ανέφερε ο Σωτήρης Ταμπάκος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, το προηγούμενο διάστημα είχε προγραμματιστεί ταξίδι του Μάκη Γκαγκάτση στο Ντόρτμουντ για να συναντηθεί με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και να συζητήσουν το ενδεχόμενο να τεθεί στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπενθυμίζεται ότι είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ο 23χρονος άσος ότι θα απέχει από τα προσεχή παιχνίδια της γαλανόλευκης για οικογενειακούς-προσωπικούς λόγους.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα από όταν πήγε στο εξωτερικό και την Ντόρτμουντ υπήρχε ένα κλίμα ότι μπορεί να αλλάξει άποψη, αλλά προφανώς η συνάντηση δεν έγινε ποτέ εξαιτίας του πολύ σοβαρού τραυματισμού του Κωνσταντέλια στο 51ο λεπτό του ματς με το Αμβούργο (όπου σκόραρε και είχε πολύ καλή παρουσία), που τον έθεσε νοκ άουτ για πολύ μεγάλο διάστημα.

Αξίζει να αναφέρουμε, όλες αυτές τις ημέρες μέλη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος επικοινώνησαν με τον Κωνσταντέλια για να του ευχηθούν περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

Πηγή: sport-fm.gr

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