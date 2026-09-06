Αντιδρά ο Απόλλωνας για τα παράπονα της Ανόρθωσης: «Όταν η εικόνα είναι ξεκάθαρη...»

Tα παράπονα της Ανόρθωσης για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον Απόλλωνα, δεν έμειναν αναπάντητα από τη Λεμεσιανή ομάδα.

Με ανάρτηση, σημειώνει πως στην περίπτωση του δεύτερου τέρματος και του πέναλτι που κέρδισε ο Απόλλωνας, «η εικόνα είναι ξεκάθαρη».

Αναλυτικά: «Το VAR εισήχθη στο ποδόσφαιρο για να συμβάλλει στη διόρθωση διαιτητικών λαθών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.Όπως ορθά καταλογίστηκε το πέναλτι υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, ορθά προέκυψε και η ακύρωση του δεύτερου τέρματος της καθώς και ο καταλογισμός του πέναλτι υπέρ της ομάδας μας. Όταν η εικόνα είναι ξεκάθαρη, δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης».