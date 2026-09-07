Βάζει τέλος στη... διαμάχη με Ανόρθωση ο Απόλλωνας - Τα δεδομένα ενόψει Ομόνοιας

Τέλος στον… χαρτοπόλεμο βάζει ο Απόλλωνας.

Η ομάδα της Λεμεσού είχε κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας έντονη αντιπαράθεση με φόντο τη διαιτησία του μεταξύ τους αγώνα, ωστόσο οι κυανόλευκοι δεν θα σχολιάσουν κάτι άλλο.

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου, οι όποια διαφωνία, λαμβάνει τέλος. «Τίποτα δεν θα σχολιάσουμε. Τελείωσε ο κύκλος του αγώνα, βλέπουμε τον επόμενο με την Ομόνοια, δύσκολος κόντρα στην πρωταθλήτρια. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ πότε αδικείται μια ομάδα. Οι εικόνες ήταν ξεκάθαρες. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου, και δικαίωμα να διαμαρτύρεται όποια ομάδα θέλει», είπε μεταξύ άλλων (ΣΠΟΡ FM 95.0).

Απ’ εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και στο αγωνιστικό, ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Ομόνοια (12/09). «Ο Λιούμπιτς και ο Μπράουν θα χάσουν το ντέρμπι με την Ομόνοια όπως και ο Ανδρέου είναι μυικό το πρόβλημα του. Ο Μαλεκκίδης ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα, για αυτό έπαιξε στα τελευταία λεπτά».