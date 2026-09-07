Ο Παυλίδης... τρίβει τα χέρια του

Όχι τυχαία, αφού ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που δεν σκόραρε εναντίον της Μαρίτμο, έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τη Μορεϊρένσε.

Την περασμένη σεζόν σκόραρε τρία γκολ στη νίκη με 4-0 της Μπενφίκα. Συνολικά, ο Παυλίδης έχει σκοράρει πέντε γκολ σε τέσσερις αγώνες με τη Μορεϊρένσε, πάντα στο πρωτάθλημα.

Η Εστορίλ και η Κάζα Πία είναι οι άλλες ομάδες στο πορτογαλικό πρωτάθλημα που έχουν επίσης δεχτεί πέντε γκολ από τον Παυλίδη, αλλά έχουν ήδη αντιμετωπίσει την Μπενφίκα αυτή τη σεζόν και έχουν «καταγράψει» πέντε αγώνες.

Να σημειωθεί ότι η Εστορίλ και η Κάζα Πία ένιωσαν το πέρασμα του «τυφώνα Παυλίδη»-όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η εφημερίδα της Πορτογαλίας A’ Bola-, με ένα και τρία γκολ αντίστοιχα.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, έχει 11 γκολ και 3 ασίστ σε μόλις εννέα παιχνίδια που έπαιξε αυτή τη σεζόν.