Λανγκ: «Σαν όνειρο το παιχνίδι με την ΑΕΚ»

Ανυπόμονος για τον αγώνα με την ΑΕΚ εμφανίστηκε ο Κριστόφ Λανγκ.

Ο μεσοεπιθετικός της ΛΑΣΚ έκανε δηλώσεις κατά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Βιέννης και δεν έκρυψε ότι όλοι στην αυστριακή ομάδα περιμένουν πώς και πώς την αυριανή πρεμιέρα του Champions League.

Ανέφερε συγκεκριμένα:

«Όλη η ομάδα είναι πολύ ενθουσιασμένη για το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι σαν όνειρο το γεγονός ότι θα αγωνιστούμε στη League Phase του Champions League.Παρά όμως την ιδιαίτερη σημασία του ματς, θα το προσεγγίσουμε όπως κάθε άλλο. Προετοιμαστήκαμε καλά και με επαγγελματισμό. Η χαρά και ο ενθουσιασμός μας είναι δεδομένα, αλλά παραμένουμε συγκεντρωμένοι και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον καλύτερο δυνατόν.Σίγουρα τόσο εγώ, όσο και η υπόλοιπη ομάδα είμαι χαρούμενοι και γεμάτοι προσμονή για τον αγώνα. Είναι ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα και για μένα».