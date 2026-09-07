ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεπέρασε το μυθικό ρεκόρ του Κρόιφ ο Φλικ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Mε τις αγωνιστικές που είχε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή της LaLiga

Στο πάνθεον των κορυφαίων προπονητών της Μπαρτσελόνα έχει αρχίσει να τοποθετεί εαυτόν με τις επιδόσεις του ο Χάνσι Φλικ.

Μετά την επιβλητική νίκη στη Βαλένθια (0-5), ο Γερμανός τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα στο σύνολο των αγωνιστικών στις οποίες είχε την ομάδα του πρώτη στην LaLiga.

Διανύοντας μόλις την τρίτη του σεζόν στον καταλανικό σύλλογο, ο Φλικ έφτασε τα 60 ματς με την «Μπάρτσα» πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα καταρρίπτοντας το ρεκόρ του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

Ο αείμνηστος Ολλανδός είχε την ομάδα του πρώτη για 59 αγωνιστικές, αλλά σε οκτώ σεζόν στον πάγκο, έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο Φλικ που μετρά ήδη δύο πρωταθλήματα ως προπονητής της Μπαρτσελόνα, έχει την ομάδα του πρωτοπόρο στις 60 από τις 80 αγωνιστικές που έχει καθίσει στον πάγκο της στην LaLiga.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗLa Liga

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα-Έσοδα ρεκόρ 2025-26 και προϋπολογισμός ρεκόρ 2026-27

La Liga

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Επιβλητική Ομόνοια, παλικάρι ο Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Ένα παιχνίδι με πολλές πληροφορίες για μας, δείξαμε χαρακτήρα»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ήδη έξι ο Ντιονί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Είμαστε ευχαριστημένοι με το ρόστερ μας, συμπεριφερθήκαμε επαγγελματικά μετά την κόκκινη»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα της Ομόνοιας στο «Αλφαμέγα»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με «καυτό» Ντιονί, η Ομόνοια σκόρπισε τον Άρη και έκανε σεφτέ στο πρωτάθλημα!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Αν ήμασταν αποτελεσματικοί θα σκοράραμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Δίκαιο αποτέλεσμα, θέλει σωστή διαχείριση»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

BINTEO: Οι χαμένες ευκαιρίες που κράτησαν το 0-0 στο Πάφος FC-Oλυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όρθιος ο Ολυμπιακός, μπλόκαρε την Πάφο σπίτι της!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Κοντά σε συμφωνία για να φορέσει τα γαλαζοκίτρινα ο Πιερό»

ΑΕΛ

|

Category image

Όχι γκολ, γκολ και τελικά ξανά... όχι γκολ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην 5η θέση η Καρολίνα Πελενδρίτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Κοτζάελι

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Μουζακίτης: «Γι’ αυτό ήρθα στη Χαλ – Ο Τζολάκης δεν είναι απλά ένας συμπαίκτης»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη