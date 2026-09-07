Ξεπέρασε το μυθικό ρεκόρ του Κρόιφ ο Φλικ

Στο πάνθεον των κορυφαίων προπονητών της Μπαρτσελόνα έχει αρχίσει να τοποθετεί εαυτόν με τις επιδόσεις του ο Χάνσι Φλικ.

Μετά την επιβλητική νίκη στη Βαλένθια (0-5), ο Γερμανός τεχνικός έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία της Μπαρτσελόνα στο σύνολο των αγωνιστικών στις οποίες είχε την ομάδα του πρώτη στην LaLiga.

Διανύοντας μόλις την τρίτη του σεζόν στον καταλανικό σύλλογο, ο Φλικ έφτασε τα 60 ματς με την «Μπάρτσα» πρωτοπόρο στο πρωτάθλημα καταρρίπτοντας το ρεκόρ του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

Ο αείμνηστος Ολλανδός είχε την ομάδα του πρώτη για 59 αγωνιστικές, αλλά σε οκτώ σεζόν στον πάγκο, έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο Φλικ που μετρά ήδη δύο πρωταθλήματα ως προπονητής της Μπαρτσελόνα, έχει την ομάδα του πρωτοπόρο στις 60 από τις 80 αγωνιστικές που έχει καθίσει στον πάγκο της στην LaLiga.

sport-fm.gr