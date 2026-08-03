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ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ στον δρόμο του Απόλλωνα

ΓΗΠΕΔΟ

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ΠΑΟΚ ή Άντερλεχτ στον δρόμο του Απόλλωνα

Τον αντίπαλό του για τα πλέι οφ του Conference League έμαθε ο Απόλλωνας.

Τον χαμένο του ζευγαριού ανάμεσα στην Άντερλεχτ και τον ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει ο Απόλλωνας στα πλέι οφ του Conference League, σε περίπτωση που περάσει το εμπόδιο της Μπραν για τον τρίτο προκριματικό γύρο της τρίτη τη τάξει διοργάνωσης της UEFA..

Άντερλεχτ και ΠΑΟΚ αγωνίζονται στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» προφανώς δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές και παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λίσι, ο οποίος ανέλαβε το καλοκαίρι του 2026 διαδεχόμενος τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Το ρόστερ του κοστολογείται στα €90,6 εκατομμύρια.

Έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα και 8 Κύπελλα Ελλάδας. Αγωνίζεται στην ιστορική και «καυτή» Τούμπα.

Φέτος, ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου προκρίθηκε σε βάρος της Ντιναμό Κιέβου.

Από την άλλη η Άντερλεχτ αποτελεί τον πιο επιτυχημένο σύλλογο του Βελγίου σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην τροπαιοθήκη της φιγουράρουν το Κύπελλο UEFA της σεζόν 1982-83, δύο Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης και δύο UEFA Super Cup, ενώ σε εγχώριο επίπεδο έχει κατακτήσει 34 πρωταθλήματα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο τερμάτισε στην 4η θέση, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Βελγίου, όπου ηττήθηκε από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Στον πάγκο της Άντερλεχτ βρίσκεται ο Βίτορ Μπρούνο, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία στις αρχές Ιουλίου, διαδεχόμενος τον Μπέσνικ Χάσι. Ο 43χρονος Πορτογάλος εργάστηκε την περσινή σεζόν στην Πόρτο.

 

 

 

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