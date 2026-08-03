Το προφίλ των υποψηφίων αντιπάλων της ΑΕΚ, Λέφσκι και Καϊράτ

ΗΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Καϊράτ Αλμάτι στα playoffs του Champions League. Τα ματς θα γίνουν 18/19 και 25/26 Αυγούστου, με τη ρεβάνς στην Allwyn Arena.

H Λέφσκι κατέκτησε το 27ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και πρώτο μετά από 17 χρόνια, ενώ έχει πάρει το Κύπελλο άλλες 26 φορές, με τελευταία το 2022. Χρώμα της είναι το μπλε, ενώ έχει έδρα το «Ασπαρούχοφ» της Σόφιας, 18.000 θεατών. Προπονητής της είναι ο 44χρονος Ισπανός Χούλιο Βελάσκεθ. Μεγάλα της αστέρια είναι ο 26χρονος στόπερ από τη Βενεζουέλα Κριστιάν Μακούν και ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν. Φέτος απέκλεισε την Μπόρατς της Βοσνίας με 1-1 εκτός και 4-0 εντός στον πρώτο προκριματικό γύρο, ενώ στον δεύτερο νίκησε 1-0 την Κραϊόβα και πήρε 2-2 εκτός έδρας.

Η Καϊράτ έχει πάρει πέντε φορές το πρωτάθλημα Καζακστάν, τις δύο τελευταίες σερί, ενώ έχει και δέκα Κύπελλα, με τελευταίο το 2010. Χρώματά της είναι το κίτρινο και το μαύρο και έδρα είναι το «Αλμάτι Σέντραλ», 23.800 θεατών. Προπονητής της είναι ο Καζάκος Ράφαελ Ουραζμπαχτίν από το 2024, ενώ το μεγάλο της αστέρι, ο 17χρονος Καζάκος επιθετικός Ντάσταν Σαπτάεφ, πουλήθηκε στην Τσέλσι για 2,5 εκατ. ευρώ. Η Καϊράτ απέκλεισε την Σουτιέσκα στον πρώτο προκριματικό με δύο νίκες (2-1 εντός και 2-0 εκτός) και στον δεύτερο απέκλεισε στα πέναλτι την Ομόνοια με 6-5 (1-0 εντός, 1-0 εκτός). Πέρσι είχε παίξει στην League Phase με τον Ολυμπιακό χάνοντας με 1-0 στην έδρα της. Στο τρέχον πρωτάθλημα μετά από 20 αγωνιστικές είναι δεύτερη, στο -1 από την Ορντάμπασι.