Έμαθε… ανεπιθύμητο αντίπαλο η Ομόνοια για το Conference League

Η Ομόνοια ετοιμάζεται για τους δύο αγώνες κόντρα στη Λίνκολν, οι οποίοι θα διεξαχθούν για τον 3ο προκριματικό του Europa League (06&13/08), ωστόσο σε περίπτωση που δεν ξεπεράσει την ομάδα του Γιβραλτάρ γνωρίζει τον πιθανό αντίπαλο για τα play off του Conference League.

Η κληρωτίδα λοιπόν έβγαλε τον χαμένο του ζευγαριού Λάρνε – Ιμπέρια. Το πρώτο ορίστηκε εντός έδρας (20/08) και η ρεβάνς εκτός (27/08).

To προφίλ της Λάρνε

Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας. Έδρα της είναι το «Inver Park» χωρητικότητας 3000 φιλάθλων. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην... ελίτ του εγχώριου πρωταθλήματος καθώς κατέκτησε 3 πρωταθλήματα (2022-23, 2023-24, 2025-26). Ιδρύθηκε το 1889! Το ρόστερ της έχει αξία 3.500.000 ευρώ, από το οποίο ξεχωρίζουν οι τερματοφύλακας και κεντρικός αμυντικός με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Πρόκειται για τους Ρόαν Φεργκιουσον και Ματ Ρίντλεϊ αντίστοιχα. Προπονητής της είναι ο 45χρονος Ιρλανδός Γκάρι Χαβερόν.

Το προφίλ της Ιμπέρια

Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γεωργίας. Έδρα της είναι το «David Petriashvili Stadium», χωρητικότητας 2.000 φιλάθλων. Ιδρύθηκε το 1999 και εκ τότε έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και 1 Super Cup. Το ρόστερ της έχει αξία 6.150.000 ευρώ, από το οποίο ξεχωρίζουν ένας μεσοεπιθετικός και ένας κεντρικός αμυντικός με ιδιαίτερα υψηλή χρηματηστηριακή αξία (1.5 εκ. και 500.000 αντίστοιχα). Πρόκειται για τους Άντρια Μπαρτισβίλι και τον Αλεξάντερ Αμιλουσασβίλι. Προπονητής της είναι ο 49χρονος Αντρέι Ντεμτσένσκο.

Το πρωτάθλημα στη Γεωργία βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ιμπέρια βρίσκεται στην κορυφή με 34 βαθμούς, σε 10 παιχνίδια.

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