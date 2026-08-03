ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έμαθε… ανεπιθύμητο αντίπαλο η Ομόνοια για το Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έμαθε… ανεπιθύμητο αντίπαλο η Ομόνοια για το Conference League

Αν δεν ξεπεράσει το εμπόδιο της ομάδας του Γιβραλτάρ

Η Ομόνοια ετοιμάζεται για τους δύο αγώνες κόντρα στη Λίνκολν, οι οποίοι θα διεξαχθούν για τον 3ο προκριματικό του Europa League (06&13/08), ωστόσο σε περίπτωση που δεν ξεπεράσει την ομάδα του Γιβραλτάρ γνωρίζει τον πιθανό αντίπαλο για τα play off του Conference League.

Η κληρωτίδα λοιπόν έβγαλε τον χαμένο του ζευγαριού Λάρνε – Ιμπέρια. Το πρώτο ορίστηκε εντός έδρας (20/08) και η ρεβάνς εκτός (27/08). 

To προφίλ της Λάρνε

Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ιρλανδίας. Έδρα της είναι το «Inver Park» χωρητικότητας 3000 φιλάθλων. Τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στην... ελίτ του εγχώριου πρωταθλήματος καθώς κατέκτησε 3 πρωταθλήματα (2022-23, 2023-24, 2025-26). Ιδρύθηκε το 1889! Το ρόστερ της έχει αξία 3.500.000 ευρώ, από το οποίο ξεχωρίζουν οι τερματοφύλακας και κεντρικός αμυντικός με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Πρόκειται για τους Ρόαν Φεργκιουσον και Ματ Ρίντλεϊ αντίστοιχα. Προπονητής της είναι ο 45χρονος Ιρλανδός Γκάρι Χαβερόν. 

Το προφίλ της Ιμπέρια

Πρόκειται για ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γεωργίας. Έδρα της είναι το «David Petriashvili Stadium», χωρητικότητας 2.000 φιλάθλων. Ιδρύθηκε το 1999 και εκ τότε έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 3 κύπελλα και 1 Super Cup. Το ρόστερ της έχει αξία 6.150.000 ευρώ, από το οποίο ξεχωρίζουν ένας μεσοεπιθετικός και ένας κεντρικός αμυντικός με ιδιαίτερα υψηλή χρηματηστηριακή αξία (1.5 εκ. και 500.000 αντίστοιχα). Πρόκειται για τους Άντρια Μπαρτισβίλι και τον Αλεξάντερ Αμιλουσασβίλι. Προπονητής της είναι ο 49χρονος Αντρέι Ντεμτσένσκο. 

Το πρωτάθλημα στη Γεωργία βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ιμπέρια βρίσκεται στην κορυφή με 34 βαθμούς, σε 10 παιχνίδια. 

Πατήστε ΕΔΩ για τον αντίπαλο των πρασίνων στα play off του Europa League. 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030 ο Τομ Λουσέ

Ελλάδα

|

Category image

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουσούρι» που δεν... είχε η απειθαρχία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τζόλης: «Τώρα είναι η στιγμή μου – Ο Αρτέτα δεν θέλει να αλλάξω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παφίτης μέχρι το 2028 ο Mουμί Νίκολας Νγκαμαλέου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει λόγο που είναι ο μόνος της 10ετίας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαίωση για Μεϊτέ - Περνά την πόρτα του χειρουργείου

Ελλάδα

|

Category image

Αυστρία... μέρα πρώτη για τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oι αναγκαίες προσθήκες και η εγρήγορση

ΑΕΚ

|

Category image

Έριξαν το σύστημα οι ΑΠΟΕΛίστες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στα γαλαζοκίτρινα ο Ρεμί Ουντέν - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΑΕΛ

|

Category image

Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου στην Ανόρθωση ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βρήκε τον αντί-Ζάζα η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καρέτσας κέρασε γύρο τους φίλους της Ντόρτμουντ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη