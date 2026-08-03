«Θα είναι αρκετά δύσκολο το βράδυ στη Νορβηγία»

Σε σημαντικά θέματα που αφορούν τον Απόλλωνα αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των κυανολεύκων Φανούριος Κωνσταντίνου μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95. Αναλυτικά:

Για την προκλήρωση: «Να δούμε τις αναμετρήσεις με την Μπραν που είναι δύσκολο εμπόδιο, μία ομάδα που έκανε πολύ καλή πορεία τα τελευταία χρόνια, άρα η προσοχή μας είναι στην Τετάρτη και στο πως θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θα μας δώσει τις αυξημένες πιθανότητες πρόκρισης ενόψει του επαναληπτικού».

Για τη δυναμικότητά της Μπραν: «Θεωρούμε ότι είναι μία ισάξια ομάδα με τη δική μας και είναι στο 50-50 η διεκδίκηση της πρόκρισης. Αλίμονο αν ομάδες από την Κύπρο υποτιμούν ομάδες από τη Νορβηγία, που είδαμε και την εθνική τους ομάδα τι έκανε στο Μουντιάλ».

Για το κατά πόσο ο Ούγκμπο θα είναι διαθέσιμος και τα αγωνιστικά δεδομένα της ομάδας: «Ο νέος ποδοσφαιριστής δεν θα ταξιδέψει μαζί μας, θα γίνει προσπάθεια να πάρει χρόνο συμμετοχής στον επαναληπτικό. Από’ κει και πέρα στόχος του Απόλλωνα είναι να ταξιδέψει στη Νορβηγία, με αυτοπεποίθηση, γνωρίζουμε ότι θα είναι μία καυτή ατμόσφαιρα το παιχνίδι της Τετάρτης, με μία ομάδα που έχει σαφώς καλύτερο ρυθμό από εμάς, προϊόν από την παρουσία της στο εγχώριο πρωτάθλημα αλλά και την προηγόυμενη προκριματική φάση, θεωρούμε ότι θα είναι αρκετά δύσκολο βράδυ την Τετάρτη στην Νορβηγία».

Για το αν ο Όζμπολτ και ο Ουκμπο αποτελούν σημαντικές επιλογές για την επιθετική γραμμή: «Γνωρίζετε την άποψή μου για τις μεταγραφές, καθρέφτης πάντα είναι το γήπεδο, άρα εναπόκειται στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να δικαιώσει αυτούς που πίστεψαν στην αγωνιστική του αξία. Τον γνώριζε αρκετά καλά από την παρουσία του στο Βέλγιο ο κ. Λοσάδα και πίστεψε σε αυτόν.»

Σε ερώτηση αν υπάρχει σκέψη για ενίσχυση με εξτρέμ, είπε: «Ναι έχουμε μία θέση κενή για τα άκρα της επίθεσης, γίνεται προσπάθεια να εξευρεθεί ένας παίκτης που θα μας βοηθήσει καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου. Αντιλαμβανόμαστε ότι και ο κόσμος και εμείς θα θέλαμε έναν ποδοσφαιριστή να είναι μαζί μας στη Νορβηγία, αλλά οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας δεν είναι μόνο η Ευρώπη, δεν θέλουμε να κάνουμε βιαστικές κινήσεις, θέλουμε να πάρουμε ποδοσφαιριστές που θα βοηθήσουν καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου».

Για τον Γκόλντσον: «Είναι σε περίοδο ανάρρωσης, είναι μία πολύ δύσκολη επέμβαση, άρα χρειάζεται αρκετός χρόνος να μπορέσει να επιστρέψει σε μία κανονικότητα και ακολούθως να αρχίσει προπονήσεις».

Για την ανανέωση του Λοσάδα: «Ο κ. Λοσάδα κέρδισε με το σπαθί του την επέκταση της συνεργασίας. Πρόκειται για έναν προπονητή που μας βοήθησε να βρούμε τη χαμένη μας ταυτότητα. Σίγουρα είναι μία προσωπικότητα, η οποία δεν καθυσηχάζεται, βάζει ο ίδιος δύσκολα στον εαυτό του, αντιλαμβάνεται πλήρως ότι ο Απόλλωνας έχει πίεση και ότι πρέπει να κερδίζει σε κάθε παιχνίδι, ποιοι είναι οι στόχο της ομάδας και αισθανόμαστε ότι είμαστε σε καλά χέρια και θα προοδεύσουμε ακόμα περισσότερο».