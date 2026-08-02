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Ανατροπή στην ανατροπή η Μπραν πριν τον Απόλλωνα και νίκη στο ντέρμπι με Ρόζενμποργκ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανατροπή στην ανατροπή η Μπραν πριν τον Απόλλωνα και νίκη στο ντέρμπι με Ρόζενμποργκ

Αμυντικές αδυναμίες από τη μία, επιθετικές αρετές από την άλλη...

Με σπουδαία ανατροπή θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα την προσεχή Τετάρτη (05/08, 20:00) η Μπραν.

Η αντίπαλος των κυανολεύκων στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League επικράτησε στο ντέρμπι με 3-2 της Ρόζενμποργκ για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νορβηγίας.

Φυσικά, παρά την επικράτησή της, παραμένει στην 6η θέση και στο -16 από την κορυφή στην οποία βρίσκεται η Μπόντο Γκλιμτ. 

Η Βίκινγκ (15 αγ,) βρίσκεται στους 37 βαθμούς και ακολουθεί με 34 βαθμούς η Τρόμσο. Στην 4η θέση είναι η Λίλεστρομ με 25 βαθμούς και στην 5η θέση με 24 βαθμούς είναι η Μόλντε, οι οποίες επίσης έχουν 15 παιχνίδια.

Όσον αφορά το παιχνίδι, η Μπραν πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο, όντας μπροστά στο σκορ με 1-0, με γκολ του Κάστρο (14΄). Στην επανάληψη ωστόσο, μέσα σε έξι λεπτά, βρέθηκε πίσω στο σκορ (61΄ και 67΄).

Παρόλα αυτά βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και αφού ισοφάρισε στο 75΄ με τον Ίνγασον, πήρε τη νίκη στο 90+2΄ με τον Έρικσεν, ο οποίος είχε δώσει την ασίστ για το 2-2.

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ΑΠΟΛΛΩΝ

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