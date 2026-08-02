Ανατροπή στην ανατροπή η Μπραν πριν τον Απόλλωνα και νίκη στο ντέρμπι με Ρόζενμποργκ

Με σπουδαία ανατροπή θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα την προσεχή Τετάρτη (05/08, 20:00) η Μπραν.

Η αντίπαλος των κυανολεύκων στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League επικράτησε στο ντέρμπι με 3-2 της Ρόζενμποργκ για τη 16η αγωνιστική του πρωταθλήματος Νορβηγίας.

Φυσικά, παρά την επικράτησή της, παραμένει στην 6η θέση και στο -16 από την κορυφή στην οποία βρίσκεται η Μπόντο Γκλιμτ.

Η Βίκινγκ (15 αγ,) βρίσκεται στους 37 βαθμούς και ακολουθεί με 34 βαθμούς η Τρόμσο. Στην 4η θέση είναι η Λίλεστρομ με 25 βαθμούς και στην 5η θέση με 24 βαθμούς είναι η Μόλντε, οι οποίες επίσης έχουν 15 παιχνίδια.

Όσον αφορά το παιχνίδι, η Μπραν πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο, όντας μπροστά στο σκορ με 1-0, με γκολ του Κάστρο (14΄). Στην επανάληψη ωστόσο, μέσα σε έξι λεπτά, βρέθηκε πίσω στο σκορ (61΄ και 67΄).

Παρόλα αυτά βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει και αφού ισοφάρισε στο 75΄ με τον Ίνγασον, πήρε τη νίκη στο 90+2΄ με τον Έρικσεν, ο οποίος είχε δώσει την ασίστ για το 2-2.