Ώρα Νιόν: Διπλό ταμπλό για Ομόνοια και Πάφο, ξεκάθαρο το σκηνικό για Απόλλωνα

Σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για τους ευρωπαίους εκπροσώπους μας, καθώς Ομόνοια, Πάφος FC και Απόλλων μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στον προθάλαμο των ομίλων του Europa και Conference League.

Οι διπλές κληρώσεις της UEFA δημιουργούν ένα ενδιαφέρον σκηνικό.

Η Ομόνοια βρίσκεται σε ένα κομβικό σταυροδρόμι. Oι πράσινοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους για τα πλέι οφ της δεύτερης τη τάξη διοργάνωσης τον οποίο θα αντιμετωπίσουν εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο της Λίνκολν στον 3ο προκριματικό της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά, η Ομόνοια δεν αποχαιρετά την Ευρώπη, αλλά «υποβιβάζεται» στα πλέι οφ του Conference League.

Αυτό σημαίνει ότι σήμερα το «τριφύλλι» θα μάθει δύο πιθανούς αντιπάλους.

Την ίδια ώρα η Πάφος μετά την επική πρόκριση-ανατροπή επί της Χάιντουκ Σπλιτ με 4-0 στην παράταση, απολαμβάνει το προνόμιο της δεύτερης ευκαιρίας.

Οι γαλάζιοι θα μάθουν τον αντίπαλό τους για τα πλέι οφ του Europa League, τον οποίο θα αντιμετωπίσουν αν προκριθούν σε βάρος της Σάλτσμπουργκ, καθώς και τον δρόμο που θα ακολουθήσουν στα πλέι οφ του Conference League αν αποκλειστούν.

Σε αντίθεση με τους άλλους δύο, για τον Απόλλων η σημερινή κλήρωση αφορά μόνο ένα μονοπάτι. Συγκεκριμένα, οι γαλάζιοι θα μάθουν τον αντίπαλό που θα βρουν μπροστά τους στην τελική φάση πριν τους ομίλους, νοουμένου ότι θα κάνουν το καθήκον τους στον 3ο προκριματικό γύρο και θα υπερβούν το εμπόδιο της Μπραν.