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Προκλήρωση-φωτιά για τον Απόλλωνα: Από τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ μέχρι τη Ρέιντζερς

ΓΗΠΕΔΟ

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Προκλήρωση-φωτιά για τον Απόλλωνα: Από τον ΠΑΟΚ και τον Άγιαξ μέχρι τη Ρέιντζερς

Οι πιθανοί αντιπάλοι του Απόλλωνα.

Αντίστροφη μέτρηση επικρατεί στον Απόλλωνα ενόψει της σημερινής κλήρωσης για τα πλέι οφ του UEFA Conference League. Η UEFA περιόρισε το εύρος των πιθανών αντιπάλων, φέρνοντας στον δρόμο των κυανολέυκων της Λεμεσού μερικά «βαριά».

Εφόσον το συγκρότημα του Λοσάδα ολοκληρώσει με επιτυχία το καθήκον του στον τρίτο προκριματικό γύρο απέναντι στην Μπραν, θα κληθεί να αντιμετωπίσει  μια από τις παρακάτω ομάδες:

Γιαγκελόνια - Ρέιντζερς (σ.σ. ηττημένος ζευγαριού)

Κοπεγχάγη - Ντέμπρετσεν

Άντερλεχτ- ΠΑΟΚ (σ.σ. ηττημένος ζευγαριού)

Ρακόβ - Χάμαρμπι

Άγιαξ - Σέλμπουρν

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Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

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