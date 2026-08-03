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Ολυμπιακός: Με Μπόντο/Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στα playoffs του Champions League

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός: Με Μπόντο/Γκλιμτ ή Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στα playoffs του Champions League

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Μπόντο/Γκλιμτ ή την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ στα playoffs του Champions League, εφόσον ξεπεράσει τη Ναϊμέγκεν.

Τον δρόμο που μπορεί να τον οδηγήσει στη League Phase του Champions League έμαθε ο Ολυμπιακός, μετά την κλήρωση των playoffs που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Νιόν.

Οι «ερυθρόλευκοι», εφόσον προκριθούν από τον 3ο προκριματικό γύρο, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Μπόντο/Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του τη δοκιμασία με τη Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό του Champions League και θα μάθει το επόμενο εμπόδιό του, εφόσον κάμψει την αντίσταση των Ολλανδών.

Στην περίπτωση που προκριθεί στα playoffs, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί στην έδρα της Μπόντο/Γκλιμτ ή της Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs είναι προγραμματισμένα για τις 18 και 19 Αυγούστου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν στις 25 και 26 Αυγούστου 2026.

Η Μπόντο/Γκλιμτ έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στις κορυφαίες θέσεις του νορβηγικού ποδοσφαίρου, ενώ τη σεζόν 2024-25 πραγματοποίησε ιστορική πορεία μέχρι τα ημιτελικά του Europa League.

Η Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ αποτελεί μία από τις ανερχόμενες δυνάμεις του Βελγίου, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο και τερματίσει στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο νικητής των playoffs θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στη League Phase του Champions League, ενώ η ομάδα που θα αποκλειστεί θα συνεχίσει στη League Phase του Europa League.

 

 

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Ελλαδα

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