Με Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας κληρώθηκε ο ΟΦΗ

Ο νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) είναι το «εμπόδιο» που θα πρέπει να ξεπεράσει ο ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League, προκειμένου να δώσει το «παρών» στη league phase της διοργάνωσης, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/8) στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας.

Οι Κρήτες θα δώσουν το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

Υπενθυμίζεται ότι, εάν ο ΟΦΗ αποκλειστεί στα πλέι οφ του Europa League, συνεχίζει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» στη league phase του Conference League.