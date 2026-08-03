Με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο χέρι ο Καρέτσας και έγινε επίσημα... Βεστφαλός

Και με τη... βούλα παίκτης της Ντόρτμουντ είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς ο γερμανικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (3/8) την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Γκενκ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπορούσια.

Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Καρέτσα στο σύλλογο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, δήλωσε: «Με τον "Κως", προσθέτουμε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έναν παίκτη, ο οποίος, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ήδη διαθέτει τεράστιο ταλέντο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καταφέραμε να τον ενθουσιάσουμε με το όραμά μας και, από την πρώτη κιόλας στιγμή των συζητήσεών μας, μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο "Κως" ανυπομονεί να ενταχθεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και παρόλο το ταλέντο που ήδη φέρνει στο τραπέζι, εξακολουθούμε να βλέπουμε δυνατότητες σε αυτόν που θέλουμε να τον βοηθήσουμε να τις υλοποιήσει μαζί μας».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής των κιτρινόμαυρων, Όλε Μποκ, επισήμανε: «Με τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα του στο παιχνίδι, ο "Κως" θα εμπλουτίσει την ομάδα μας. Είναι τεχνικά πολύ ικανός και έχει την ικανότητα να βρίσκει γρήγορα λύσεις σε στενούς χώρους, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».

Τέλος, ο Καρέτσας τόνισε για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ: «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και είμαι απίστευτα περήφανος που τώρα μπορώ να φορέσω την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ανυπομονώ πραγματικά να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να παίξω σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας σε αυτό το εντυπωσιακό στάδιο. Θέλω να κάνω το καθήκον μου για να διασφαλίσω ότι θα πετύχουμε μαζί».