ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο χέρι ο Καρέτσας και έγινε επίσημα... Βεστφαλός

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με τη φανέλα της Ντόρτμουντ στο χέρι ο Καρέτσας και έγινε επίσημα... Βεστφαλός

«Θέλω να κάνω το καθήκον μου για να διασφαλίσω ότι θα πετύχουμε μαζί».

Και με τη... βούλα παίκτης της Ντόρτμουντ είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, καθώς ο γερμανικός σύλλογος γνωστοποίησε σήμερα (3/8) την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Γκενκ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπορούσια.

Μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Καρέτσα στο σύλλογο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ο διευθύνων σύμβουλος αθλητισμού της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, δήλωσε: «Με τον "Κως", προσθέτουμε στην Μπορούσια Ντόρτμουντ έναν παίκτη, ο οποίος, σε ηλικία μόλις 18 ετών, ήδη διαθέτει τεράστιο ταλέντο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καταφέραμε να τον ενθουσιάσουμε με το όραμά μας και, από την πρώτη κιόλας στιγμή των συζητήσεών μας, μπορούσαμε να καταλάβουμε ότι ο "Κως" ανυπομονεί να ενταχθεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Και παρόλο το ταλέντο που ήδη φέρνει στο τραπέζι, εξακολουθούμε να βλέπουμε δυνατότητες σε αυτόν που θέλουμε να τον βοηθήσουμε να τις υλοποιήσει μαζί μας».

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής των κιτρινόμαυρων, Όλε Μποκ, επισήμανε: «Με τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα του στο παιχνίδι, ο "Κως" θα εμπλουτίσει την ομάδα μας. Είναι τεχνικά πολύ ικανός και έχει την ικανότητα να βρίσκει γρήγορα λύσεις σε στενούς χώρους, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου».

Τέλος, ο Καρέτσας τόνισε για τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ: «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος και είμαι απίστευτα περήφανος που τώρα μπορώ να φορέσω την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ανυπομονώ πραγματικά να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου και να παίξω σύντομα μπροστά στους φιλάθλους μας σε αυτό το εντυπωσιακό στάδιο. Θέλω να κάνω το καθήκον μου για να διασφαλίσω ότι θα πετύχουμε μαζί».

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στον ΠΑΟΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030 ο Τομ Λουσέ

Ελλάδα

|

Category image

Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του Χέντερσον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κουσούρι» που δεν... είχε η απειθαρχία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τζόλης: «Τώρα είναι η στιγμή μου – Ο Αρτέτα δεν θέλει να αλλάξω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παφίτης μέχρι το 2028 ο Mουμί Νίκολας Νγκαμαλέου!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξεκίνησε επίσημες διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για Μπαρκολά η Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έχει λόγο που είναι ο μόνος της 10ετίας!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Επιβεβαίωση για Μεϊτέ - Περνά την πόρτα του χειρουργείου

Ελλάδα

|

Category image

Αυστρία... μέρα πρώτη για τον Άρη

ΑΡΗΣ

|

Category image

Oι αναγκαίες προσθήκες και η εγρήγορση

ΑΕΚ

|

Category image

Έριξαν το σύστημα οι ΑΠΟΕΛίστες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στα γαλαζοκίτρινα ο Ρεμί Ουντέν - Η διάρκεια της συμφωνίας

ΑΕΛ

|

Category image

Νέος διευθυντής ποδοσφαίρου στην Ανόρθωση ο Νεκτάριος Αλεξάνδρου!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Βρήκε τον αντί-Ζάζα η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καρέτσας κέρασε γύρο τους φίλους της Ντόρτμουντ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη