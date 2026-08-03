Δεν θέλει να τους... συναντήσει αλλά αυτοί είναι οι αντίπαλοι της Πάφου στο Conference

To μυαλό της Πάφου είναι στο πως να αποκλείσει τη Σάλτσμπουργκ στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League, όμως εφόσον δεν τα καταφέρει, τότε θα υποβιβαστεί στα πλέι οφ του Conference League.

Kαι έμαθε στην κλήρωση που έγινε στη Νιόν, τους υποψηφίους αντιπάλους της. Συγκεκριμένα θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα σε Άουντα Λετονίας και Ντιναμό Σίτι Αλβανίας.

Ο πρώτος αγώνας είναι ορισμένος για τις 20 Αυγούστου εκτός έδρας με τη ρεβάνς να είναι εντός έδρας στις 27 του ίδιου μήνα.