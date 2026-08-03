Βελγικό το επόμενο εμπόδιο της Ομόνοιας στο Europa League

Στο Βέλγιο θα ταξιδέψει η Ομόνοια, εφόσον προκριθεί σε βάρος της Λίνκολν στον 3ο προκριματικό και βρεθεί στα πλέι οφ του Europa League.

Οι πράσινοι έμαθαν τον αντίπαλό τους, στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση της UEFA και είναι ένα υψηλό εμπόδιο στον δρόμο για τη League phase αφού στον δρόμο τους θα μπαίνει η Σεντ Τρούιντεν. Και ο λόγος είναι γιατί προέρχεται από ένα πρωτάθλημα... υψηλών ταχυτήτων καθώς η Σεντ Τρούιντεν δεν θεωρείται στα μεγαθήρια της χώρας.

Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στο Βέλγιο στις 20 Αυγούστου με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη στις 27 Αυγούστου στο ΓΣΠ.

Η Σεντ Τρούιντεν εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο, κατακτώντας την 3η θέση την περσινή σεζόν, σε μία πολύ καλή σεζόν. Κοστολογείται από το transfermarkt στα 27 εκατομμύρια ευρώ και όπως γίνεται αντιληπτό, είναι ομάδα με σημαντικά περουσιακά στοιχεία στο ρόστερ της. Τέτοιος είναι ο Ιάπωνας τερματοφύλακας Κοκούμπο (5 εκατομμύρια) ενώ στα 3,5 κοστολογείται ο Βελγομαροκινός εξτρέμ Ιλίας Σεμπαουί.

Η Βελγική ομάδα πορεύεται με νέο τεχνικό φέτος αφού τα ηνία της ομάδας από τον Ιούλιο πήγαν στον 44χρονο Φρέντερικ Ντε Μάγιερ. Έδρας της είναι το «Ντάιο Βασάμπι Στάγεν» χωρητικότητας περίπου 12.000 θέσεων.